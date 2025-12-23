KZ
    Шағын кәсіпкерлер тоқсан сайын салық төлеуден босатылады

    АСТАНА. KAZINFORM — Қаржы министрі Мәди Такиев Үкімет отырысында 2026 жылдан бастап салық есебін тапсырмағандарға айыппұл салынбайтынын еске салды.

    Шағын кәсіпкерлер тоқсан сайын салық төлеуден босатыладыін салық жүктемесін азайту ұсынылды
    Фото: Алматы әкімдігі

    — Біз салық есептілігін біртіндеп қысқартып келеміз. Салық есептілігі нысандарының саны жыл сайын азайып отыр. Мысалы, 2009 жылдан бері 70-тен 28-ге дейін немесе 60% қысқарды.  Енді 2026 жылғы 1 қаңтардан бастап міндеттемелерінің сомасы 1 млн теңгеден аспайтындар үшін мүлік, көлік және жер салықтары бойынша ағымдағы төлемдердің тоқсан сайынғы есеп айырысулары күшін жояды. Кәсіпкер жыл қорытындысы бойынша бір декларация тапсырып, жыл қорытындысы бойынша төлейтін болады, — деді ол.

    Айтуынша, салық есебін ұсынбағаны үшін айыппұл салу практикасы жойылады.

    — Егер декларация тапсырылмаған болса, ол нөлдік көрсеткіштермен берілді деп есептеледі. Бұл ретте қосымша есептілікті беру және деректерді дұрыс нақтылау құқығы сақталады, — деді Мәди Такиев.

    Айта кетейік, бүгінгі Үкімет отырысында микро және шағын бизнесті қолдау шараларын талқыланып жатыр. 

