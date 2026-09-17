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    Шахмат Олимпиадасы: Қазақстан құрамалары қарсыластарынан үстем болды

    АСТАНА.KAZINFORM – Шахматтан Самарқанд қаласында 46-шы Олимпиаданың екінші тур ойындары өтті. 

    Шахмат Олимпиадасы: Қазақстан құрамалары қарсыластарынан үстем болды
    Фото: Спортты дамыту дерекциясы

    Әйелдер арасында Қазақстан құрамасы 49-орындағы Босния және Герцеговинаны 3:1 есебімен жеңді. Бибісара Асаубаева мен Зарина Нұрғалиева қарсыластарымен ұпай бөліссе, Меруерт Камалиденова, Елназ Қалиахмет өз үстелінде басым болды.

    Әйелдер

    Қазақстан Босния және Герцеговина - 3:1
    Бибісара Асаубаева - Милана Бабич
    Меруерт Камалиденова - Маса Бабич
    Елназ Қалиахмет - Маса Максимович
    Зарина Нұрғалиева - Сара Жакимович

    Ерлер арасындағы бәсекеде де отандастарымыз 84-орындағы Нигериядан айласын асырды. Есеп: 3,5:0,5. Құрамадан тек Даниал Сапенов ғана тең түсіп, Денис Махнёв, Алдияр Аңсат және Жандос Ағманов жеңіске жетті.

    Ерлер

    Қазақстан Нигерия - 3:5:0,5

    Денис Махнёв - Абдулрахман Акинтойе Абдулрахим
    Даниал Сапенов - Одион Айхоже 
    Алдияр Аңсат - Барзоломев Еммануэль Охипо
    Жандос Ағманов - Одей Гуднесс Екунке

    Айта кетелік Қазақстан құрамасы шахмат Олимпиадасын жеңіспен бастаған еді

    Спорт Қазақстан құрамасы Шахмат
    Назым Бөлесова
    Назым Бөлесова
    Авторлар