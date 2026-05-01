    Шахматшы Алуа Нұрман FIDE әлемдік рейтингісінде үздік үштікке енді

    АСТАНА. KAZINFORM – Қазақстандық шахматшы Алуа Нұрман мен Әмина Қайырбекова FIDE жасөспірімдер арасындағы әйелдер арасындағы жаңартылған әлемдік рейтингінің алғашқы ондығына енді. Бұл туралы Sports.kz хабарлады. 

    19 жастағы Нұрман 2 443,0 ұпаймен әлемдік рейтингіде 2-орында тұр. Кейінгі 12 айда Алуа керемет серпіліс жасап, 14 сатыға көтерілді. Отандасымыз Delta +105,0 ұпайға өсті. Қазіргі уақытта ол қазіргі көшбасшы ресейлік Анна Шухманның басты бәсекелесі саналады және қытайлық Лу Миаоиді басып озды. 

    Ал Қайырбекова 2 374,0 ұпай жинап, әлемдік рейтингіде 9-орынға жайғасқан. Ол соңғы кезеңде 12 ұпай қосып, бір сатыға көтерілді.

    Әлемдегі ең үздік 5 жасөспірім спортшы қыздар:

    1. Анна Шухман (Ресей) — 2 456,4 

    2. Алуа Нұрман (Қазақстан) — 2 443,0

    3. Лу Мяойи (Қытай) — 2 438,0

    4. Афруза Хамдамова (Өзбекстан) — 2 423,0

    5. Элис Ли (АҚШ) — 2 415,0 

    Еске сала кетейі, бұған дейін Алматы қаласында мектеп оқушылары арасындағы World Schools Team Championship 2026 халықаралық командалық турнирінің Азия кезеңі өз мәресіне жеткенін хабарлаған едік. 

    Абылайхан Жұмашев
