Шамамен 47 мың қырғызстандық несие алудан ерікті түрде бас тартты
АСТАНА. KAZINFORM — 2025 жылғы 1–21 қараша аралығында 46 713 адам «Тундук» мобильді қосымшасы арқылы несиелерге өздігінен тыйым қою қызметін қосқан. Бұл туралы Кабар хабарлады.
Ұлттық банк мәліметінше, «өздігінен тыйым» — азаматқа өз атында несиелер мен қарыздарды алу мүмкіндігін алдын ала шектеуге мүмкіндік беретін тегін және ерікті қызмет. Бұл механизм алаяқтықтан қорғау, тұтынушыларды қорғау, өз несие профилін бақылау және шешім қабылдауға уақыт беру мақсатында енгізілген.
Азаматтар тыйымды қашықтықтан, тегін түрде мемлекеттік электрондық қызметтер порталында немесе Tunduk қосымшасында кез келген уақытта қоя алады немесе ала алады. Қырғызстанда екі несие бюросы жұмыс істейді — КИБ «Ишеним» және КИБ «СЭС». Тыйымды кем дегенде біреуінде орнату жеткілікті, себебі кредиторлар екі бюроны да тексереді. Тыйым бірден салынбайды, өтініш берілгеннен кейін 12 сағаттан кейін іске асады. Осы уақыт ішінде азамат оны кері қайтарып, қорғауды сақтай алады, бұл асығыс шешім қабылдауды болдырмайды.
Кредит беру алдында қаржы-кредиттік ұйым активті тыйым бар-жоғын тексеруге міндетті. Егер тыйым орнатылған болса, кредитор келісімді беруден бас тартып, себебін көрсетеді. Егер несие тыйым салынған кезінде берілсе, мұндай келісім заң тұрғысынан жарамсыз болып есептеледі. Азамат бұл келісім бойынша міндеттемелерді орындауға міндетті емес, ал кредитор қаражатты қайтаруды талап ете алмайды.
Айта кетейік, осындай қызмет елімізде де іске қосылған. Былтыр ақпан айында заңнаманың тиісті нормасы күшіне енді. Қазір 385 мың қазақстандық несиеден ерікті түрде бас тарту құқығын пайдаланды.