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    Шарын паркінде сирек кездесетін құсқа алғаш рет трекер тағылды

    АСТАНА. KAZINFORM – Шарын ұлттық паркінде тазқара балапанына алғаш рет GPS/GSM-трекер орнатылды. 

    Шарын паркінде сирек кездесетін құсқа алғаш рет трекер тағылды
    Фото: Орман шаруашылығы және жануарлар дүниесі комитеті

    2026 жылғы 25 шілдеде Шарын мемлекеттік ұлттық табиғи паркінде қара тазқара балапанына алғаш рет сақина тағылып, GPS/GSM-трекер орнатылды.

    қара тазқара
    Фото: Қазақорманы
    қара тазқара
    Фото: Орман шаруашылығы және жануарлар дүниесі комитеті

    Құрылғы арқылы құстың қозғалысын, қоныс аудару бағыттарын және қыстайтын аумақтарын бақылауға болады.

    Шарын паркінде сирек кездесетін құсқа алғаш рет трекер тағылды
    Фото: Орман шаруашылығы және жануарлар дүниесі комитеті
    Шарын паркінде тазқара балапаны алғаш рет GPS-трекермен белгіленді
    Фото: Орман шаруашылығы және жануарлар дүниесі комитеті

    Жұмысқа BRCC және RRRCN орнитологтары қатысты. Қазақстанда тазқараларды GPS/GSM-трекерлер арқылы белгілеу бағдарламасы 2024 жылдан бері жүзеге асырылып келеді. Осы уақытқа дейін 8 құсқа трекер орнатылған. 

    Еске салсақ Алматы маңында жүрген ілбіске спутниктік қарғыбау тағылған еді

    Табиғат Аң-құстар Экология Ұлттық парктер
    Назым Бөлесова
    Назым Бөлесова
    Авторлар