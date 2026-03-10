ҚР президентінің телерадиокешені
    22:42, 10 Наурыз 2026 | GMT +5

    Шарын ұлттық саябағында сирек кездесетін құстар видеоға түсіп қалды

    АСТАНА. KAZINFORM — Шарын ұлттық паркінің аумағында орнатылған фототұзақтар табиғаттағы құстардың тіршілігін тіркеуде. Камера объективіне бірнеше құс түрлері ілікті. 

    Фото: видеодан алынған скрин

    Үлкен аққұтан – сирек кездесетін, жыл құсы. Қазақстанға наурыз айында ұшып келеді де, қазан айында жылы жаққа ұшып кетеді. Ұзын мойынды, аппақ қауырсынды ірі құс. Көбіне өзен-көл жағасында кездесіп, балық және ұсақ су жәндіктерімен қоректенеді.

    Сарыала қаз – су құсы (үйректер тұқымдасына жатады). Оның түсі ерекше: қызғылт-сары-қоңыр қауырсынды, басы ашық түсті. Ақ қанаттарының ұшында қара ұшқыр қауырсындары болады. Дала мен су айдындарының маңында тіршілік етіп, топтанып ұшумен ерекшеленеді.

    Барылдауық үйрек – Қазақстанда кең таралған жабайы үйрек. Дауысының ерекше «барылдау» дыбысымен танымал.

    Бізқұйрық үйрек – ұзын әрі үшкір құйрығымен ерекшеленетін сымбатты үйрек түрі. Көбіне ашық су айдындарында кездеседі.

    Айта кетелік Шарын шатқалында Қызыл кітаптағы сабаншы видеоға түсіп қалған еді

    Назым Бөлесова
    Соңғы жаңалықтар
    Референдум