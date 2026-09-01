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    Шарында фототұзаққа борсық түсіп қалды

    АСТАНА. KAZINFORM – Шарын мемлекеттік ұлттық табиғи паркінде орнатылған фототұзаққа борсық түсіп қалды. 

    Шарынды фототұзаққа борсық түстіп қалды
    Фото: видеодан алынған скрин/ ЖИ-мен өңделген

    Борсық көбіне ымыртта және түнде белсенді болғанымен, бұл жолы камера оны күндіз тіркеген.

    Борсықтың тағы бір қызық ерекшелігі — оның іні. Жер астында бірнеше кіреберісі мен бір-бірімен жалғасқан жолдары болуы мүмкін. Бір інді бірнеше ұрпақ пайдаланып, ол ондаған жыл бойы сақталуы мүмкін. 

    Айта кетелік Катонқарағай паркінде ілбістердің сирек кездесетін түрлері фототұзаққа ілінген еді

    Табиғат Ұлттық парктер Жануарлар
    Назым Бөлесова
    Назым Бөлесова
    Авторлар