Шарында фототұзаққа борсық түсіп қалды
АСТАНА. KAZINFORM – Шарын мемлекеттік ұлттық табиғи паркінде орнатылған фототұзаққа борсық түсіп қалды.
Борсық көбіне ымыртта және түнде белсенді болғанымен, бұл жолы камера оны күндіз тіркеген.
Борсықтың тағы бір қызық ерекшелігі — оның іні. Жер астында бірнеше кіреберісі мен бір-бірімен жалғасқан жолдары болуы мүмкін. Бір інді бірнеше ұрпақ пайдаланып, ол ондаған жыл бойы сақталуы мүмкін.
Айта кетелік Катонқарағай паркінде ілбістердің сирек кездесетін түрлері фототұзаққа ілінген еді.