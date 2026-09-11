Шаруаларға 11 млрд текше метр су берілді: вегетация маусымы қалай өтті
АСТАНА. KAZINFORM — Су ресурстары және ирригация министрі Нұржан Нұржігітов Түркістан облысына жұмыс сапары аясында өңірдегі шаруалармен кездесті.
Министрліктің баспасөз қызметінің мәліметінше, биылғы вегетация кезеңінде «Қазсушар» РМК-ның жергілікті филиалы өңірдегі шаруа қожалықтарымен суармалы су беру жөнінде 12 409 келісімшарт жасасты. Жергілікті шаруа қожалықтарының өкілдері Су ресурстары және ирригация министрлігіне және «Қазсушар» РМК мамандарына суармалы жерлерді сумен уақытылы әрі тұрақты қамтамасыз еткені үшін алғыстарын білдірді.
— Биыл суды тұрақты әрі уақытылы алдық. Былтыр суға қатысты өтініш жасап едік. Міне биыл орындалып жатыр. Атқарылып жатқан жұмыстар үшін министрлікке рахмет айтқымыз келеді. Қазір каналдар бетондалып, сорғылар орнатылып жатыр. Елге жасап жатқан қажырлы еңбектеріңіз үшін алғыс айтамын, — деді Отырар ауданының диқаны Қалжан Жаймырза.
Қазақстан бойынша 2026 жылғы вегетация кезеңінде 1,2 млн гектар жерді суару үшін шамамен 11 млрд текше метр су алу жоспарланған. Алдын ала мәлімет бойынша, бүгінгі таңда шаруаларға шамамен 11 млрд текше метр су беріліп, 1,16 млн гектар жер суарылды.
Қазіргі уақытта вегетация маусымы аяқталу сатысына өтіп, қалыпты режимде жүргізіліп жатыр. Шаруалармен кездесуден кейін Нұржан Нұржігітов «Достық» мемлекетаралық каналына барып, нысанның жұмысымен және әкімшілік әрі қызметтік ғимараттарда жүргізілген күрделі жөндеу жұмыстарының нәтижелерімен танысты.
Қазір «Достық» каналында 62 маман еңбек етеді. Су ресурстары және ирригация министрінің тапсырмасы бойынша олардың жалақысы орта есеппен 55%-ға көтерілді. Қызметкерлердің ең төменгі жалақысы 94 мың теңгеден 226 мың теңгеге дейін өсті.
— Су жеткізу мәселесі бір тәртіпке келтірілді. Биыл суару маусымы жақсы өтті. Ешқандай мәселе болған жоқ. Жалақымыз да айтарлықтай көтерілді. Шынымды айтсам, ризашылығымызды қалай жеткізерімді білмей тұрмын, — деді «Достық» каналының технигі Жұмабек Тілеумбетов.
Нұржан Нұржігітов нысанды аралап, диқандармен тағы бір кездесу өткізді. Кездесу барысында шаруа қожалықтарының өкілдері суару кезеңі аяқталғаннан кейін «Достық» каналын механикалық әдіспен тазалау туралы ұсыныс білдірді.
— Су саласы мамандарының тынымсыз еңбегінің арқасында биыл еліміздің оңтүстігіндегі барлық бес облыста суару маусымының тұрақты өтуін қамтамасыз ете алдық. Суды пайдалану лимиттерін сақтау, егіс алқаптарының құрылымын әртараптандыру және ылғалды көп қажет ететін дақылдардың көлемін қысқарту сияқты шаралар су ресурстарын пайдалану тиімділігін арттыруға мүмкіндік берді. Биллинг жүйесін енгізу және келісімшарт жасау процесін цифрландыру суды бөлуді барынша ашық етіп, бүкіл су шаруашылығы саласында тәртіп орнатуға мүмкіндік берді. Алдағы уақытта да жұмысымызды осы бағытта жалғастырамыз, — деді Су ресурстары және ирригация министрі Нұржан Нұржігітов.
Бұған дейін Түркістан облысының Жетісай және Мақтаарал аудандарындағы диқандар мақта жинауға кіріскенін жазғанбыз.