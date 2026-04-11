    16:56, 11 Сәуір 2026 | GMT +5

    Шавкат Мирзиёев Қасым-Жомарт Тоқаевқа бірқатар тарихи құжатты тапсырды

    БҰХАРА. KAZINFORM – Бұхарадағы бейресми кездесу барысында Өзбекстан президенті Мемлекет басшысына архив материалдарын табыстады. Бұл туралы Ақорданың баспасөз қызметі хабарлады. 

    Фото: Ақорда

    Атап айтқанда, Қазақстан тарапына Түркістандағы Қожа Ахмет Ясауи және Рәбия Сұлтан бегім кесенелеріне қатысты 1920-1950 жылдары Өзбекстанда табылған құнды құжаттар, сызбалар және фотосуреттер берілді.

    Фото: Ақорда
    Бұл құжаттардың көбі бүгінге дейін ғылыми айналымға түспеген және тарихи-мәдени құндылығы зор.

    Бұған дейін Мемлекет басшысының Өзбекстанға жұмыс сапарымен барғанын жазған едік. Содан кейін Қасым-Жомарт Тоқаев пен Шавкат Мирзиёев Бахауддин Нақышбанди мемориалдық кешенін аралады.

    Сондай-ақ Мемлекет басшысы Қасым-Жомарт Тоқаев Өзбекстан президенті Шавкат Мирзиёевпен Бұхарада бейресми кездесу өткізді.

    Тегтер:
    Қазақстан Президенті Өзбекстан Ақорда
    Абылайхан Жұмашев
