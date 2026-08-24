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    Шавкат Мирзиёев Қасым-Жомарт Тоқаевты Құрылтай сайлауының сәтті өтуімен құттықтады

    АСТАНА. KAZINFORM — Өзбекстан Президенті Шавкат Мирзиёев Қазақстан Республикасының Президенті Қасым-Жомарт Тоқаевқа хат жолдап, халықаралық стандарттар мен демократиялық қағидаттарға сай елдің жаңарған Парламенті — Құрылтайға байланысты өткен сайлаудың сәтті ұйымдастырылуымен шын жүректен құттықтады.

    Қасим-Жомарт Тоқаев Шавкат Мирзиёевни туғилган куни билан табриклади
    Фото: Kazinform

    Өзбекстан басшысы бұл тарихи оқиға Қазақстанның саяси жүйесін жетілдірудің, мемлекеттік басқару тиімділігін арттырудың және Парламенттің рөлін айтарлықтай күшейтудің жаңа кезеңі басталғанын көрсететінін атап өтті.

    Сайлауға азаматтардың белсенді қатысуы Қасым-Жомарт Тоқаевтың басшылығымен жүзеге асырылып жатқан және Қазақстанның тұрақты дамуын қамтамасыз етуге, сондай-ақ оның халықаралық аренадағы беделі мен ықпалын одан әрі арттыруға бағытталған ауқымды конституциялық және қоғамдық-саяси реформаларды халықтың кеңінен қолдайтынын айқын көрсеткені айтылды.

    Өзбекстан Президенті бауырлас қазақ халқымен ғасырлар бойы достық және тату көршілік қарым-қатынастар байланыстырып келе жатқанын атап өтіп, Қазақстанда бүгінде жүзеге асырылып жатқан ауқымды өзгерістердің жоғары нәтижелеріне Өзбекстанда шын жүректен қуанышты екенін жеткізді.

    Сондай-ақ Өзбекстан мен Қазақстан парламенттері арасындағы тығыз ынтымақтастық екі достас елдің стратегиялық серіктестігі мен одақтастық қатынастары аясында жаңа сапалы деңгейге көтерілетініне сенім білдірілді.

    Сөз соңында Президент Шавкат Мирзиёев Қасым-Жомарт Тоқаевқа зор денсаулық, амандық және мемлекеттік қызметінде үлкен жетістіктер, ал бауырлас Қазақстан халқына бейбітшілік пен өркендеу тіледі.

    Бұдан бұрын Садыр Жапаров Қасым-Жомарт Тоқаевты Құрылтай сайлауының сәтті өтуімен құттықтаған еді.

    Сонымен қатар Ильхам Әлиев Қазақстандағы Құрылтай сайлауына қатысты құттықтауын жеткізді.

    Құрылтай Әлем жаңалықтары Өзбекстан Сайлау-2026 Шавкат Мирзиёев
    Айнұр Тумакбаева
    Айнұр Тумакбаева
    Авторлар