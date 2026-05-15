Шавкат Мирзиёев: Түркістан – түркі әлемінің тарихи және рухани орталығы
АСТАНА. KAZINFORM – Өзбекстан президенті Түркі мемлекеттері ұйымының Түркістанда өтіп жатқан бейресми саммитінде аталған қаланың айрықша символдық мән-маңызына тоқталды.
– Түркістан – Ұлы Жібек жолының маңызды сауда және мәдени орталығы. Оның даңқты тарихы біздің ұлы бабаларымыздың есімімен тығыз байланысты. Бұл қасиетті қала – халықтарымыздың бірлігі мен ынтымақтастығының жарқын символы, - деді ол.
Сонымен бірге, Өзбекстан президенті түлеген Түркістанның бүгінгі көрінісіне ризашылығын білдірді.
– Қазақстан билігінің өте ауқымды жұмысының арқасында Түркістанның архитектуралық бейнесі түбегейлі жаңғырып жатыр. Мұндай өзгеріс бұл қаланы бауырлас ұлттарымызды байланыстыратын рухани орталыққа айналдырады, - деді ол.
