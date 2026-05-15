KZ QZ РУ EN 中文 ق ز ЎЗ
    Тренд:
    Jibek Joly TRK
    KZ
    Тренд:

    Шавкат Мирзиёев: Түркістан – түркі әлемінің тарихи және рухани орталығы

    АСТАНА. KAZINFORM – Өзбекстан президенті Түркі мемлекеттері ұйымының Түркістанда өтіп жатқан бейресми саммитінде аталған қаланың айрықша символдық мән-маңызына тоқталды. 

    Шавкат Мирзиёев: Түркістан – түркі әлемінің тарихи және рухани орталығы
    Фото: Ақорда

    – Түркістан – Ұлы Жібек жолының маңызды сауда және мәдени орталығы. Оның даңқты тарихы біздің ұлы бабаларымыздың есімімен тығыз байланысты. Бұл қасиетті қала – халықтарымыздың бірлігі мен ынтымақтастығының жарқын символы, - деді ол.

    Сонымен бірге, Өзбекстан президенті түлеген Түркістанның бүгінгі көрінісіне ризашылығын білдірді.

    – Қазақстан билігінің өте ауқымды жұмысының арқасында Түркістанның архитектуралық бейнесі түбегейлі жаңғырып жатыр. Мұндай өзгеріс бұл қаланы бауырлас ұлттарымызды байланыстыратын рухани орталыққа айналдырады, - деді ол.

    Айта кетейік, бұған дейін Ильхам Әлиевтің ТМҰ-ның әлемдік саясаттағы рөлі күшейіп келе жатқаны жөніндегі мәлімдемесін жариялағанбыз.

    Ақорда Саммит Түркі елдері Түркі әлемі Түркістан Шавкат Мирзиёев
    Алпамыс Файзолла
    Алпамыс Файзолла
    Авторлар