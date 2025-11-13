KZ
ҚР президентінің телерадиокешені
    12:24, 13 Қараша 2025 | GMT +5

    Шавкат Рахмоновтың зайыбы тізгіндеген көлік апаты: тергеу аяқталуға жақындады

    АСТАНА. KAZINFORM — Биыл жазда Шавкат Рахмоновтың зайыбы Алматы-Екатеринбург трассасында жол апатына ұшырады.  Сол көлік апаты бойынша істі тергеу аяқталуға жақындады. Бұл туралы Ішкі істер министрінің орынбасары Санжар Әділов мәлім етті.

    жол апаты
    Фото: pexels.com

    — Қылмыстық кодекстің 345-бабының 3-бөлігі бойынша (абайсызда адам өліміне әкеп соққан іс-әрекет) іс қозғалды. Қазіргі уақытта барлық тергеу әрекеттері аяқталды. Енді соңғы кешенді автотехникалық сараптама алуды күтіп отырмыз. Соның нәтижесі бойынша айып тағу және істі сотқа жіберу туралы шешім қабылдаймыз, — деді С. Әділов Сенатта тілшілер сұрағына жауап бере отырып.

    Еске салсақ, биыл 27 шілдеде сағат 08:50–де «Алматы-Екатеринбург» Республикалық маңызы бар автожолының 299 шақырымында жол-көлік оқиғасы болды.

    Алматыға бара жатқан «Toyota Land Cruiser 200» маркалы көлігінің жүргізушісі рульді басқара алмай, көлік аударылған. Жол-көлік оқиғасынан екі адам қайтыс болды. Сонымен қатар, осы жол апатынан кейін Шавкат Рахмоновтың зайыбы мен ұлы ауруханаға жеткізіліп, дәрігерлердің бақылауында болды. 

