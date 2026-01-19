Шайбалы хоккейден әлем чемпионатына қатысатын Қазақстан қыздар құрамасы жарияланды
АСТАНА.KAZINFORM - Шайбалы хоккейден Қазақстан қыздар құрамасының IIA дивизионында өтетін әлем чемпионаты алдындағы оқу-жаттығу жиыны аяқталды.
Федерацияның баспасөз қызметі мәліметінше, турнир 19-24 қаңтар аралығында Түркияның Ыстанбұл қаласында өтеді. Бапкерлер штабы әлем чемпионатына қатысатын құрамды жариялады.
Қақпашылар:
Раксалана Мамешева, Арина Павловская (екеуі де - «Айсұлу Таңдаулы», Алматы), Мария Яковлева («Торпедо», Өскемен);
Қорғаушылар:
Зере Жұмаш, Анастасия Фомина (екеуі де - «Айсұлу Таңдаулы», Алматы), Ева Иншакова, Ульяна Куклина (екеуі де - «Торпедо», Өскемен), Рената Лившиц, Калима Нигматуллина, Виолетта Тимон (барлығы - «Юность Грация», Қарағанды);
Шабуылшылар:
Медина Берікова, Аяулым Бралина, Эвелина Емцева, Регина Какаулина, София Муравьева, Анфиса Новикова, Василиса Шуклина (барлығы - «Айсұлу Таңдаулы», Алматы), Алина Жакулина, Анна Климова (екеуі де - «Юность Грация», Қарағанды), София Зубкова, Томирис Саяхатқызы, Злата Попова, Айдана Рахатқызы (барлығы - «Торпедо», Өскемен).
Айта кетейік, қазақстандық теннисшілер әлемдік рейтингіде жоғары көтерілді.