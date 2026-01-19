KZ
    21:16, 19 Қаңтар 2026

    Шайбалы хоккейден әлем чемпионатына қатысатын Қазақстан қыздар құрамасы жарияланды

    АСТАНА.KAZINFORM - Шайбалы хоккейден Қазақстан қыздар құрамасының IIA дивизионында өтетін әлем чемпионаты алдындағы оқу-жаттығу жиыны аяқталды.

    қыздар
    Фото: Федерацияның баспасөз қызметі

    Федерацияның баспасөз қызметі мәліметінше, турнир 19-24 қаңтар аралығында Түркияның Ыстанбұл қаласында өтеді. Бапкерлер штабы әлем чемпионатына қатысатын құрамды жариялады.

    Қақпашылар:

    Раксалана Мамешева, Арина Павловская (екеуі де - «Айсұлу Таңдаулы», Алматы), Мария Яковлева («Торпедо», Өскемен);

    Қорғаушылар:

    Зере Жұмаш, Анастасия Фомина (екеуі де - «Айсұлу Таңдаулы», Алматы), Ева Иншакова, Ульяна Куклина (екеуі де - «Торпедо», Өскемен), Рената Лившиц, Калима Нигматуллина, Виолетта Тимон (барлығы - «Юность Грация», Қарағанды);

    Шабуылшылар:

    Медина Берікова, Аяулым Бралина, Эвелина Емцева, Регина Какаулина, София Муравьева, Анфиса Новикова, Василиса Шуклина (барлығы - «Айсұлу Таңдаулы», Алматы), Алина Жакулина, Анна Климова (екеуі де - «Юность Грация», Қарағанды), София Зубкова, Томирис Саяхатқызы, Злата Попова, Айдана Рахатқызы (барлығы - «Торпедо», Өскемен).

    Айта кетейік, қазақстандық теннисшілер әлемдік рейтингіде жоғары көтерілді.

    Эльмира Оралбаева
