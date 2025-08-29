Шекара қызметі тамыз айында елге заңсыз кіргізілмек болған 678 діни кітапты тәркіледі - ҰҚК
АСТАНА. KAZINFORM - ҰҚК Шекара қызметі 2025 жылғы тамызда құзыретті органдармен өзара іс-қимыл жасай отырып, шекара кеңістігінде 4 610 ҚР заңнамасын бұзушыны, соның ішінде: шекараны бұзғаны үшін 39 шетел азаматын, шекараны бұзу әрекеті үшін 25 шетел азаматын ұстады.
Бұл туралы ҚР Ұлттық қауіпсіздің қызметінің Шекара қызметінен мәлім болды.
Таратылған мәліметтерге қарағанда, тамыз айында мемлекеттік шекара арқылы тауарлар мен жүкті заңсыз өткізудің 1 352 фактісінің алды алынды. Соның ішінде:
жалпы салмағы 5 кг астам есірткі заттары;
қарулар мен оқ-дәрілердің 47 фактісі (1 бірлік атыс, 1 бірлік жарақаттандырушы, 1 бірлік газбен ататын, 1 бірлік пневматикалық, 151 бірлік суық қару, 191 оқ-дәрілер);
діни әдебиеттің 18 фактісі (678 дана);
жалпы сомасы 5,5 млн теңгеден асатын жанар-жағармайдың 499 фактісі (18 500 литрден астам);
жалпы сомасы 1,5 млрд теңгеден астам халық тұтыну тауарларының 598 фактісі;
жалпы сомасы 1,5 млрд теңгеден астам валютаның 157 фактісі.
Каспий су айлағында 55 браконьерлік фактісінің жолы кесілді. Соның ішінде:
9 жүзу құралы;
21 км-дан артық ау мен браконьерлік аулау құралдары;
240 дана (1 440 кг) бекіре тұқымдас балық;
28 дана (19 кг) сирек кездесетін балық түрлі алып қойылды;
алды алынған залал сомасы 566 млн теңгеден астамды құрады.
Осы фактілер бойынша материалдар заңбұзушыларды жауапқа тарту үшін құқық қорғау және сот органдарына жолданды. Мемлекеттік шекарада қандай да бір шектеу шаралары енгізілген жоқ, барлық өткізу пункттері штаттық режимде жұмыс істеп жатыр.
-2025 жылғы 25 тамыздан бастап Қазақстан-Қырғызстан мемлекеттік шекарасының учаскесіндегі «Кеген» (Алматы облысының Райымбек ауданы) автомобильдік өткізу пункті тәулік бойы жұмыс режиміне ауысты,-делінген хабарламада.