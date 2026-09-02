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    Шекара қызметі тамызда 63 қылмыстық іс қозғады

    АСТАНА. KAZINFORM — Шекарада ел заңнамасын бұзған 5 588 адам ұсталды, соның ішінде 4 907 шетел азаматы. 

    ҰҚК
    Фото: Мухтор Холдорбеков/ Kazinform

    ҰҚК Шекара қызметі ел заңнамасын бұзған 5 588 адам ұсталды, соның ішінде 4 907 шетел азаматы. 

    Мемлекеттік шекара арқылы тауарлар мен жүктерді заңсыз өткізудің 2089 фактісінің алды алынды. 

    30 факті — есірткі заттары;

    68 факті — қарулар мен оқ-дәрілер (5 пневматикалық қару, 130 суық қару, 228 оқ-дәрі);

    1 061 факті — көлемі 159 тоннадан асатын жанар-жағармай материалдары;

    751 факті — жалпы сомасы 1,8 млрд теңгеден астам халық тұтынатын тауарлар;

    179 факті — сомасы шамамен 1,5 млрд теңге шетел валютасы.

    — Каспий су айдынында браконьерлікпен айналысудың 61 фактісі тоқтатылып, браконьерлік құралдар мен бекіре балықтары тәркіленді, — делінген ҰҚК хабарламасында.

    Алдын алынған шығын сомасы 561 млн теңгеден асады.

    Құзыреті шеңберінде Шекара қызметі 63 қылмыстық іс қозғап, тергеу шаралары жүргізіліп жатыр.

    Сондай-ақ 40 млн теңгеден астам көлемде айыппұл салынған 4 886 әкімшілік іс өндірісте.

    Қалған фактілер бойынша материалдар процессуалдық шешімдер қабылдануы үшін құқық қорғау және сот органдарына жіберілді. 

    Айта кетелік есірткі жеткізудің 44 арнасы жойылған еді

    Есірткімен күрес Қылмыс
    Назым Бөлесова
    Назым Бөлесова
    Авторлар