Шекара қызметі тамызда 63 қылмыстық іс қозғады
АСТАНА. KAZINFORM — Шекарада ел заңнамасын бұзған 5 588 адам ұсталды, соның ішінде 4 907 шетел азаматы.
ҰҚК Шекара қызметі ел заңнамасын бұзған 5 588 адам ұсталды, соның ішінде 4 907 шетел азаматы.
Мемлекеттік шекара арқылы тауарлар мен жүктерді заңсыз өткізудің 2089 фактісінің алды алынды.
30 факті — есірткі заттары;
68 факті — қарулар мен оқ-дәрілер (5 пневматикалық қару, 130 суық қару, 228 оқ-дәрі);
1 061 факті — көлемі 159 тоннадан асатын жанар-жағармай материалдары;
751 факті — жалпы сомасы 1,8 млрд теңгеден астам халық тұтынатын тауарлар;
179 факті — сомасы шамамен 1,5 млрд теңге шетел валютасы.
— Каспий су айдынында браконьерлікпен айналысудың 61 фактісі тоқтатылып, браконьерлік құралдар мен бекіре балықтары тәркіленді, — делінген ҰҚК хабарламасында.
Алдын алынған шығын сомасы 561 млн теңгеден асады.
Құзыреті шеңберінде Шекара қызметі 63 қылмыстық іс қозғап, тергеу шаралары жүргізіліп жатыр.
Сондай-ақ 40 млн теңгеден астам көлемде айыппұл салынған 4 886 әкімшілік іс өндірісте.
Қалған фактілер бойынша материалдар процессуалдық шешімдер қабылдануы үшін құқық қорғау және сот органдарына жіберілді.
Айта кетелік есірткі жеткізудің 44 арнасы жойылған еді.