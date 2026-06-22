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    Шекарадағы заңсыз делдалдар: Ұлттық қауіпсіздік комитеті 17 күдіктіні ұстады

    АСТАНА. KAZINFORM – Биыл 12 маусымда Түркістан облысында ҰҚК полициямен бірлесіп және прокуратураның үйлестіруімен қылмыстық топтың заңсыз қызметінің жолы кесілді.

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    Фото: ҰҚК

    Тергеу мәліметтері бойынша, топ мүшелері мемлекеттік шекара арқылы өту кезінде кедендік рәсімдерді жеделдетіп өткізу үшін ауыр жүк көліктерінің жүргізушілеріне заңсыз делдалдық қызметтер ұйымдастырды деген күдікке ілінді.

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    Фото: ҰҚК

    Жиналған материалдардың негізінде 17 адамға қатысты сотқа дейінгі тергеп-тексеру басталды. олардың бесеуі уақытша ұстау изоляторына қамалды.

    Тінту барысында 5 бірлік атыс және пневматикалық қару, ірі көлемдегі ақша қаражаты, сондай-ақ өзге де заттай дәлелдемелер тәркіленді.

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    Фото: ҰҚК

    Қылмыстық-процестік кодексінің 201-бабының 1-бөлігіне сәйкес өзге ақпарат жария етуге жатпайды.

    Шекараны заңсыз жаяу кесіп өткен шетелдік Ақтөбеде ұсталғанын жазған едік.

    Шекара Қылмыс ҚР ҰҚК
    Эльмира Оралбаева
    Эльмира Оралбаева
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