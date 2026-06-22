Шекарадағы заңсыз делдалдар: Ұлттық қауіпсіздік комитеті 17 күдіктіні ұстады
АСТАНА. KAZINFORM – Биыл 12 маусымда Түркістан облысында ҰҚК полициямен бірлесіп және прокуратураның үйлестіруімен қылмыстық топтың заңсыз қызметінің жолы кесілді.
Тергеу мәліметтері бойынша, топ мүшелері мемлекеттік шекара арқылы өту кезінде кедендік рәсімдерді жеделдетіп өткізу үшін ауыр жүк көліктерінің жүргізушілеріне заңсыз делдалдық қызметтер ұйымдастырды деген күдікке ілінді.
Жиналған материалдардың негізінде 17 адамға қатысты сотқа дейінгі тергеп-тексеру басталды. олардың бесеуі уақытша ұстау изоляторына қамалды.
Тінту барысында 5 бірлік атыс және пневматикалық қару, ірі көлемдегі ақша қаражаты, сондай-ақ өзге де заттай дәлелдемелер тәркіленді.
Қылмыстық-процестік кодексінің 201-бабының 1-бөлігіне сәйкес өзге ақпарат жария етуге жатпайды.
Шекараны заңсыз жаяу кесіп өткен шетелдік Ақтөбеде ұсталғанын жазған едік.