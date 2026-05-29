Шэньчжоу-21 экипажы Жерге сәтті оралды
АСТАНА. KAZINFORM – Қытайдың «Шэньчжоу-21» пилоттық ғарыш миссиясының экипажы Жерге аман-есен оралды.
Қытайдың пилоттық ғарыш бағдарламасы басқармасының мәліметінше, үш ғарышкер мінген қайтарылатын аппарат капсуласы Қытайдың Ішкі Моңғол автономиялық ауданындағы Дунфэн қону алаңына сәтті қонды.
Экипаж құрамындағы Чжан Лу, У Фэй және Чжан Хунчжан орбитада шамамен жеті ай болды. Олар 2025 жылғы 31 қазанда ұшырылған болатын.
– Барлық экипаж мүшелерінің денсаулық жағдайы жақсы деп бағаланып отыр, – деп хабарлады Қытайдың пилоттық ғарыш бағдарламасы басқармасы.
Мекеме өкілдері «Шэньчжоу-21» миссиясын толық табысты өтті деп бағалады.
Миссия барысында ғарышкерлер ғылыми зерттеулер жүргізіп, ашық ғарышқа бірнеше рет шығып, жүк тасымалдау операцияларын орындады.
Сонымен қатар олар орбиталық стансаға ғарыш қоқысынан қорғану жүйелерін орнатып, сыртқы жабдықтарды монтаждау жұмыстарын атқарды.
Айта кетейік, бұған дейін Қытай Шэньчжоу-23 ғарыш кемесін ұшырған болатын.