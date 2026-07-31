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    Шетел валютасы қаншадан саудаланып жатыр

    АЛМАТЫ. KAZINFORM – Астана мен Алматы ақша айырбастау орындарында шетелдік валюта бағамы ұсынылды.

    валюта
    Коллаж: Kazinform / Freepik

    Kurs.kz мәліметінше, қазіргі уақытта елорданың ақша айырбастау пункттерінде:

    - доллар 469,03 теңгеден сатып алынады, 476,00 теңгеден сатылады;

    - еуро: сатып алу - 534,00 теңге, сату - 544,00 теңге;

    - рубль: сатып алу - 5,55 теңге, сату - 5,75 теңге;

    - юань 68,76 теңгеден сатып алынады, 73,21 теңгеден сатылады.

    Алматының ақша айырбастау пункттерінде:

    - доллар: сатып алу - 473,42 теңге, сату - 475,65 теңге;

    - еуро: сатып алу - 539,50 теңге, сату - 544,90 теңге;

    - рубль 5,61 - 5,76 теңге аралығында саудаланады.

    - юань 68,66 - 71,12 теңге аралығында саудаланып жатыр.

    Еске салайық, 30 шілде күндізгі сауда-саттық қорытындысы бойынша доллардың орташа бағамы 2,38 теңгеге арзандап, 474,63 теңге болды.

     

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    Досбол Атажан
    Досбол Атажан
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