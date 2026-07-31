Шетел валютасы қаншадан саудаланып жатыр
АЛМАТЫ. KAZINFORM – Астана мен Алматы ақша айырбастау орындарында шетелдік валюта бағамы ұсынылды.
Kurs.kz мәліметінше, қазіргі уақытта елорданың ақша айырбастау пункттерінде:
- доллар 469,03 теңгеден сатып алынады, 476,00 теңгеден сатылады;
- еуро: сатып алу - 534,00 теңге, сату - 544,00 теңге;
- рубль: сатып алу - 5,55 теңге, сату - 5,75 теңге;
- юань 68,76 теңгеден сатып алынады, 73,21 теңгеден сатылады.
Алматының ақша айырбастау пункттерінде:
- доллар: сатып алу - 473,42 теңге, сату - 475,65 теңге;
- еуро: сатып алу - 539,50 теңге, сату - 544,90 теңге;
- рубль 5,61 - 5,76 теңге аралығында саудаланады.
- юань 68,66 - 71,12 теңге аралығында саудаланып жатыр.
Еске салайық, 30 шілде күндізгі сауда-саттық қорытындысы бойынша доллардың орташа бағамы 2,38 теңгеге арзандап, 474,63 теңге болды.