Шетелдегі елшіліктерді ұстауға бюджеттен қанша қаражат жұмсалады
АСТАНА. KAZINFORM — Қазақстанның әлем елдеріндегі елшіліктері мен дипломатиялық корпусты ұстауға бюджеттен жыл сайын қанша қаржы қаралады? Kazinform Сыртқы істер министрлігіне ресми сауал жолдаған еді.
— Қазіргі уақытта Қазақстан Республикасы әлемнің 80 елінде дипломатиялық өкілдіктерін ашқан, атап айтқанда: 75 — елшілік, 7 — халықаралық ұйымдар жанындағы тұрақты өкілдік, 28 — бас консулдық және 6 — консулдық мекеме бар. Өңірлік бөлініс (елшіліктер/консулдық мекемелер): Еуропа — 49%/38%, Азия — 22%/32%, Солтүстік және Оңтүстік Америка — 6%/3%, Африка және Таяу Шығыс — 22%/27%, Тынық мұхит аймағы — 1%, — деп жазылған жауапта.
Құзырлы орган елшілер мен дипломатиялық корпустың әлемнің түкпір-түкпірінде отбасыларымен алаңсыз әрі қауіпсіз жағдайда жұмыс істеуі үшін жағдай жасауға жыл сайын жалпы сомасы қанша ақша жұмсалатынын айтудан бас тартты.
— «Ақпаратқа қол жеткізу туралы» ҚР Заңының 11-бабы 16-тармағының 3-тармақшасына сәйкес, егер сұралған ақпарат қолжетімділігі шектеулі ақпаратқа жатқызылса, оны ұсынудан бас тартылады. ҚР Сыртқы істер министрінің 2025 жылғы 29 сәуірдегі № 11-1-4/256 бұйрығымен бекітілген шектеулі таратылатын қызметтік ақпарат тізбесінің 1.21-13-тармақшасына сәйкес (орталық аппараттың және шетелдік мекемелердің штат кестесі, қаржыландыру жоспарлары мен шығыстар лимиттері), сондай-ақ 1.21-тармақшасына сәйкес (шығындар құрылымы), сұралған мәліметтер шектеулі ақпарат санатына жатады. Осыған байланысты, сондай-ақ «Масс-медиа туралы» Қазақстан Республикасы Заңының 36-бабы 2-тармағының 3) тармақшасына сәйкес, аталған ақпаратты ұсыну мүмкін емес, — деп жазады СІМ баспасөз қызметі.
2025 жылдың бюджетінде Сыртқы істер министрлігінің жалпы шығыны 114 млрд 476 млн 369 мың теңге деп көрсетілген. Соның ішінде елшіліктердің шығынымен қатысты бір ғана бағыттың қаржысы нақты көрсетілген. Атап айтсақ, «Шетелдегі дипломатиялық өкілдіктердің арнайы, инженерлік-техникалық және нақты қорғалуын қамтамасыз ету» шығындарына 241 млн 320 мың теңге бекітілген.
Бұған дейін Сыртқы істер министрі Ермек Көшербаев Таяу Шығыстағы дипломаттар қандай жағдайда Қазақстанға қайтарылатынын айтқан еді.