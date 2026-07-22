Шетелдегі қазақстандықтар 23 тамызда қай жерде дауыс береді
АСТАНА. KAZINFORM — Сыртқы істер министрлігі шетелдегі сайлау учаскелерінің мекенжайлары мен комиссия құрамын жариялады.
2026 жылғы 23 тамызда өтетін Құрылтай депутаттарының сайлауына байланысты Сыртқы істер министрлігі шетелдегі сайлау учаскелерінің мекенжайын, жұмыс кестесін және учаскелік сайлау комиссияларының құрамын жариялады. Бұл учаскелер шетелде жүрген Қазақстан азаматтарының дауыс беруін ұйымдастыру үшін құрылған.
Ведомствоның мәліметінше, учаскелік сайлау комиссиялары ҚР Конституциялық заңының 17-бабының 2-тармағына сәйкес, ҚР Президентінің 2026 жылғы 1 шілдедегі № 1338 «2026 жылғы 23 тамызға ҚР Құрылтайы депутаттарының сайлауын тағайындау туралы» Жарлығының, сондай-ақ ҚР Орталық сайлау комиссиясының 2026 жылғы 1 шілдедегі № 26/41 «2026 жылғы 23 тамызға тағайындалған ҚР Құрылтайы депутаттарының сайлауын әзірлеу мен өткізудің негізгі іс-шараларының күнтізбелік жоспарын бекіту туралы» қаулысының негізінде жасақталады.
— Шетелде жүрген Қазақстан Республикасы азаматтарының дауыс беруін ұйымдастыруға ерекше назар аударылады. Осы мақсатта шет мемлекеттердегі Қазақстанның дипломатиялық өкілдіктері мен консулдық мекемелері жанынан тиісті учаскелік сайлау комиссиялары құрылады, — делінген хабарламада.
Қазақстан Республикасының шет елдердегі мекемелері жанындағы учаскелік сайлау комиссияларының құрамы төмендегідей болады:
№ 404 учаскелік сайлау комиссиясы
Аустрия, Вена, Қазақстан Республикасының Аустриядағы елшілігі
|
Комиссия төрағасы
|
Ибраев Мақсат Махсутұлы
№ 405 учаскелік сайлау комиссиясы
Бельгия, Брюссель, Қазақстан Республикасының Бельгия Корольдігіндегі елшілігі
|
Комиссия төрағасы
|
Сауранбай Мұрагер Амангелдіұлы
№ 406 учаскелік сайлау комиссиясы
Литва, Вильнюс, Қазақстан Республикасының Литвадағы Республикасындағы елшілігі
|
Комиссия төрағасы
|
Мурзалин Жанболат Ибраймұлы
№ 407 учаскелік сайлау комиссиясы
Мажарстан, Будапешт, Қазақстан Республикасының Мажарстандағы елшілігі
|
Комиссия төрағасы
|
Қамбаров Қайрат Үсенұлы
№ 408 учаскелік сайлау комиссиясы
Ұлыбритания, Лондон, Қазақстан Республикасының Ұлыбритания және Солтүстік Ирландия Құрама Корольдігіндегі елшілігі
|
Комиссия төрағасы
|
Искаков Данияр Жұмабекұлы
№ 409 учаскелік сайлау комиссиясы
Италия, Рим, Қазақстан Республикасының Италия Республикасындағы елшілігі
|
Комиссия төрағасы
|
Абдухалықова Ботагөз Фархатқызы
№ 410 учаскелік сайлау комиссиясы
Франция, Париж, Қазақстан Республикасының Француз Республикасындағы елшілігі
|
Комиссия төрағасы
|
Өтеген Болат Айтайұлы
№ 411 учаскелік сайлау комиссиясы
Германия, Берлин, Қазақстан Республикасының Германия Федеративтік Республикасындағы елшілігі
|
Комиссия төрағасы
|
Мирзакулов Алмат Наликулұлы
№ 412 учаскелік сайлау комиссиясы
Швейцария, Берн, Қазақстан Республикасының Швейцария Конфедерациясындағы елшілігі
|
Комиссия төрағасы
|
Серікова Диана Ерланқызы
№ 413 учаскелік сайлау комиссиясы
АҚШ, Вашингтон, Қазақстан Республикасының Америка Құрама Штаттарындағы елшілігі
|
Комиссия төрағасы
|
Әлімжанов Жансерік Айдынұлы
№ 414 учаскелік сайлау комиссиясы
АҚШ, Нью-Йорк, Қазақстан Республикасының Нью-Йорк қаласындағы Бас консулдығы
|
Комиссия төрағасы
|
Сапарбаев Бақытжан Ахментайұлы
№ 415 учаскелік сайлау комиссиясы
Мысыр, Каир, Қазақстан Республикасының Мысыр Араб Республикасындағы елшілігі
|
Комиссия төрағасы
|
Пазилов Кожахмет Бексейтұлы
№ 416 учаскелік сайлау комиссиясы
Иран, Тегеран, Қазақстан Республикасының Иран Ислам Республикасындағы елшілігі
|
Комиссия төрағасы
|
Бимагамбетов Қанат Болатұлы
№ 417 учаскелік сайлау комиссиясы
Израиль, Тель-Авив, Қазақстан Республикасының Израиль Мемлекетіндегі елшілігі
|
Комиссия төрағасы
|
Джумагулов Алик Сағатұлы
№ 418 учаскелік сайлау комиссиясы
Сауд Арабия, Эр-Рияд, Қазақстан Республикасының Сауд Арабиясы Корольдігіндегі елшілігі
|
Комиссия төрағасы
|
Нұрмағамбетов Асылхан Сеилханұлы
№ 419 учаскелік сайлау комиссиясы
Түркия, Ыстанбұл, Қазақстан Республикасының Ыстанбұл қаласындағы Бас консулдығы (Түрік Республикасы)
|
Комиссия төрағасы
|
Байтемір Серікбол
№ 420 учаскелік сайлау комиссиясы
Үндістан, Нью-Дели, Қазақстан Республикасының Үндістан Республикасындағы елшілігі
|
Комиссия төрағасы
|
Уалиханов Санжар Оразбайұлы
№ 421 учаскелік сайлау комиссиясы
ҚХР, Бейжің, Қазақстан Республикасының Қытай Халық Республикасындағы елшілігі
|
Комиссия төрағасы
|
Рахимов Рахымжан Қайроллаұлы
№ 422 учаскелік сайлау комиссиясы
Корея, Сеул, Қазақстан Республикасының Корея Республикасындағы елшілігі
|
Комиссия төрағасы
|
Мақұлжан Мерей Әметайұлы
№ 423 учаскелік сайлау комиссиясы
Малайзия, Куала-Лумпур, Қазақстан Республикасының Малайзиядағы елшілігі
|
Комиссия төрағасы
|
Орынбеков Қыран Мархабатұлы
№ 424 учаскелік сайлау комиссиясы
Пәкістан, Исламабад, Қазақстан Республикасының Пәкістан Ислам Республикасындағы елшілігі
|
Комиссия төрағасы
|
Тобышаков Олжас Бауыржанұлы
№ 425 учаскелік сайлау комиссиясы
Жапония, Токио, Қазақстан Республикасының Жапониядағы елшілігі
|
Комиссия төрағасы
|
Суюндиков Бақытжан Шарипжанұлы
№ 426 учаскелік сайлау комиссиясы
Әзірбайжан, Баку, Қазақстан Республикасының Әзербайжан Республикасындағы елшілігі
|
Комиссия төрағасы
|
Мырзаханов Еділ Жарылкасынұлы
№ 427 учаскелік сайлау комиссиясы
Беларусь, Минск, Қазақстан Республикасының Беларусь Республикасындағы елшілігі
|
Комиссия төрағасы
|
Кизатов Умар Мұратұлы
№ 428 учаскелік сайлау комиссиясы
Қырғызстан, Бішкек, Қазақстан Республикасының Қырғыз Республикасындағы елшілігі
|
Комиссия төрағасы
|
Ханалиев Жасұлан Рахымбайұлы
№ 429 учаскелік сайлау комиссиясы
Ресей, Мәскеу, Қазақстан Республикасының Ресей Федерациясындағы елшілігі
|
Комиссия төрағасы
|
Синяговский Александр Сергеевич
№ 430 учаскелік сайлау комиссиясы
Түрікменстан, Ашхабад, Қазақстан Республикасының Түрікменстандағы елшілігі
|
Комиссия төрағасы
|
Уалиев Әсет Абілғазыұлы
№ 431 учаскелік сайлау комиссиясы
Өзбекстан, Ташкент, Қазақстан Республикасының Өзбекстан Республикасындағы елшілігі
|
Комиссия төрағасы
|
Сарсенбаев Сержан Конратбайұлы
№ 432 учаскелік сайлау комиссиясы
Украина, Киев, Қазақстан Республикасының Украинадағы елшілігі
|
Комиссия төрағасы
|
Катренов Ермек Серікұлы
№ 433 учаскелік сайлау комиссиясы
Германия, Майндағы Франкфурт, Қазақстан Республикасының Майндағы Франкфурт қаласындағы Бас консулдығы (Германия Федеративтік Республикасы)
|
Комиссия төрағасы
|
Әділбаева Майя Озатқызы
№ 434 учаскелік сайлау комиссиясы
Испания, Мадрид, Қазақстан Республикасының Испания Корольдігіндегі елшілігі
|
Комиссия төрағасы
|
Абпасов Қуаныш Амангелдіұлы
№ 435 учаскелік сайлау комиссиясы
Польша, Варшава, Қазақстан Республикасының Польша Республикасындағы елшілігі
|
Комиссия төрағасы
|
Жарилканов Ержан Мыңсеитұлы
№ 436 учаскелік сайлау комиссиясы
Тәжікстан, Душанбе, Қазақстан Республикасының Тәжікстан Республикасындағы елшілігі
|
Комиссия төрағасы
|
Шалбаев Айдар Есламбекұлы
№ 437 учаскелік сайлау комиссиясы
Чехия, Прага, Қазақстан Республикасының Чех Республикасындағы елшілігі
|
Комиссия төрағасы
|
Раимов Исламбек Джунусчанұлы
№ 438 учаскелік сайлау комиссиясы
БАӘ, Дубай, Қазақстан Республикасының Дубай қаласындағы Бас консулдығы (Біріккен Араб Әмірліктері)
|
Комиссия төрағасы
|
Досжанов Даурен Нуржанұлы
№ 439 учаскелік сайлау комиссиясы
Армения, Ереван, Қазақстан Республикасының Армения Республикасындағы елшілігі
|
Комиссия төрағасы
|
Ахметов Алихан Серікұлы
№ 440 учаскелік сайлау комиссиясы
Грекия, Афины, Қазақстан Республикасының Грек Республикасындағы елшілігі
|
Комиссия төрағасы
|
Омаров Чокан Балтабайұлы
№ 441 учаскелік сайлау комиссиясы
Грузия, Тбилиси, Қазақстан Республикасының Грузиядағы елшілігі
|
Комиссия төрағасы
|
Илюсизов Олжас Анатольевич
№ 442 учаскелік сайлау комиссиясы
Иордания, Амман, Қазақстан Республикасының Иордан Хашимит Корольдігіндегі елшілігі
|
Комиссия төрағасы
|
Тулендиев Берік Сапарғалиұлы
№ 443 учаскелік сайлау комиссиясы
Канада, Оттава, Қазақстан Республикасының Канададағы елшілігі
|
Комиссия төрағасы
|
Габдыжамалов Нұрлан Мұратказыұлы
№ 444 учаскелік сайлау комиссиясы
Қатар, Доха, Қазақстан Республикасының Қатар Мемлекетіндегі елшілігі
|
Комиссия төрағасы
|
Сиражет Мешіт
№ 445 учаскелік сайлау комиссиясы
Моңғолия, Ұлан-Батыр, Қазақстан Республикасының Моңғолиядағы елшілігі
|
Комиссия төрағасы
|
Жұбаев Рашид Жұмабайұлы
№ 446 учаскелік сайлау комиссиясы
Нидерланд, Гаага, Қазақстан Республикасының Нидерланд Корольдігіндегі елшілігі
|
Комиссия төрағасы
|
Смаиыл Азат Дулатұлы
№ 447 учаскелік сайлау комиссиясы
БАӘ, Абу-Даби, Қазақстан Республикасының Біріккен Араб Әмірліктеріндегі елшілігі
|
Комиссия төрағасы
|
Жуматаева Шынар Жанабайқызы
№ 448 учаскелік сайлау комиссиясы
Оман, Маскат, Қазақстан Республикасының Оман Сұлтандығындағы елшілігі
|
Комиссия төрағасы
|
Есимкулов Нұрлан Турлангазыұлы
№ 449 учаскелік сайлау комиссиясы
Сингапур, Сингапур, Қазақстан Республикасының Сингапур Республикасындағы елшілігі
|
Комиссия төрағасы
|
Даут Алмас Дулатұлы
№ 450 учаскелік сайлау комиссиясы
Түркия, Анкара, Қазақстан Республикасының Түркия Республикасындағы елшілігі
|
Комиссия төрағасы
|
Төлепбергени Асқар Төлеубайұлы
№ 451 учаскелік сайлау комиссиясы
Хорватия, Загреб, Қазақстан Республикасының Хорватия Республикасындағы елшілігі
|
Комиссия төрағасы
|
Биртан Аида Садыққызы
№ 452 учаскелік сайлау комиссиясы
Болгария, София, Қазақстан Республикасының Болгария Республикасындағы елшілігі
|
Комиссия төрағасы
|
Амангелдин Руслан Берекеұлы
№ 453 учаскелік сайлау комиссиясы
Таиланд, Бангкок, Қазақстан Республикасының Таиланд Корольдігіндегі елшілігі
|
Комиссия төрағасы
|
Рыскулов Жандос Алмасұлы
№ 454 учаскелік сайлау комиссиясы
Ресей, Санкт-Петербург, Қазақстан Республикасының Санкт-Петербург қаласындағы Бас консулдығы (Ресей Федерациясы)
|
Комиссия төрағасы
|
Михно Дмитрий Леонидович
№ 455 учаскелік сайлау комиссиясы
Ресей, Астрахань, Қазақстан Республикасының Астрахан қаласындағы Бас консулдығы (Ресей Федерациясы)
|
Комиссия төрағасы
|
Апижанов Руслан Бекболатұлы
№ 456 учаскелік сайлау комиссиясы
Ресей, Омбы, Қазақстан Республикасының Омбы қаласындағы Бас консулдығы (Ресей Федерациясы)
|
Комиссия төрағасы
|
Қожамбердиев Керім Қуандықұлы
№ 457 учаскелік сайлау комиссиясы
Гонконг, Гонконг, Қазақстан Республикасының Гонконг қаласындағы Бас консулдығы (Арнайы әкімшілік аудандар Гонконг және Макао)
|
Комиссия төрағасы
|
Досманбетов Бауыржан Бақбергенұлы
№ 458 учаскелік сайлау комиссиясы
Қытай, Шанхай, Қазақстан Республикасының Шанхай қаласындағы Бас консулдығы (Қытай Халық Республикасы)
|
Комиссия төрағасы
|
Акқошкаров Нұрлан Советұлы
№ 459 учаскелік сайлау комиссиясы
Сауд Арабия, Джидда, Қазақстан Республикасының Жидда қаласындағы Бас консулдығы (Сауд Арабия Корольдігі)
|
Комиссия төрағасы
|
Коспанов Руслан Тобылұлы
№ 460 учаскелік сайлау комиссиясы
Түркия, Анталья, Қазақстан Республикасының Анталия қаласындағы Бас консулдығы (Түрік Республикасы)
|
Комиссия төрағасы
|
Алдамжаров Азамат Алшимұлы
№ 461 учаскелік сайлау комиссиясы
Бразилия, Бразилиа, Қазақстан Республикасының Бразилия Федеративтік Республикасындағы елшілігі
|
Комиссия төрағасы
|
Нұрсадықов Дархан Қуанышұлы
№ 462 учаскелік сайлау комиссиясы
Беларусь, Брест, Қазақстан РеспубликасыныңБрест қаласындағы Бас консулдығы (Беларусь Республикасы)
|
Комиссия төрағасы
|
Мәдімәр Мұратбек Сауытбекұлы
№ 463 учаскелік сайлау комиссиясы
Румыния, Бухарест, Қазақстан Республикасының Румыниядағы елшілігі
|
Комиссия төрағасы
|
Садуакасов Рауан Серікұлы
№ 464 учаскелік сайлау комиссиясы
Индонезия, Джакарта, Қазақстан Республикасының Индонезия Республикасындағы елшілігі
|
Комиссия төрағасы
|
Таңбай Арнұр Темірбекұлы
№ 465 учаскелік сайлау комиссиясы
Ресей, Казань, Қазақстан Республикасының Қазан қаласындағы Бас консулдығы (Ресей Федерациясы)
|
Комиссия төрағасы
|
Айтбаев Дәулет Мұқатайұлы
№ 466 учаскелік сайлау комиссиясы
Эстония, Таллин, Қазақстан Республикасының Эстония Республикасындағы елшілігі
|
Комиссия төрағасы
|
Әділбеков Ануар Қайратұлы
№ 467 учаскелік сайлау комиссиясы
Финляндия, Хельсинки, Қазақстан Республикасының Финляндия Республикасындағы елшілігі
|
Комиссия төрағасы
|
Әділханов Әкежан Атабекұлы
№ 468 учаскелік сайлау комиссиясы
Латвия, Рига, Қазақстан Республикасының Латвия Республикасындағы елшілігі
|
Комиссия төрағасы
|
Игембаев Тоқтар Боранбайұлы
№ 469 учаскелік сайлау комиссиясы
Словакия, Братислава, Қазақстан Республикасының Словакия Республикасындағы елшілігі
|
Комиссия төрағасы
|
Жолдасов Ұлан Ерғазыұлы
№ 470 учаскелік сайлау комиссиясы
Марокко, Рабат, Қазақстан Республикасының Марокко Корольдігіндегі елшілігі
|
Комиссия төрағасы
|
Ебекенов Марат Уралұлы
№ 471 учаскелік сайлау комиссиясы
Германия, Мюнхен, Қазақстан Республикасының Мюнхен қаласындағы Бас консулдығы (Германия Федеративтік Республикасы)
|
Комиссия төрағасы
|
Мукашев Ерлан Бекежанұлы
№ 472 учаскелік сайлау комиссиясы
АҚШ, Сан-Франциско, Қазақстан Республикасының Сан-Франциско қаласындағы Бас консулдығы (Америка Құрама Штаттары)
|
Комиссия төрағасы
|
Нұрбаева Назира Нұртілеуқызы
№ 473 учаскелік сайлау комиссиясы
Ливан, Бейрут, Қазақстан Республикасының Ливан Республикасындағы елшілігі
|
Комиссия төрағасы
|
Садыкбеков Ермек Қазбекұлы
№ 474 учаскелік сайлау комиссиясы
Швеция, Стокгольм, Қазақстан Республикасының Швеция Корольдігіндегі елшілігі
|
Комиссия төрағасы
|
Габдуллин Арнұр Асқарұлы
№ 475 учаскелік сайлау комиссиясы
Норвегия, Осло, Қазақстан Республикасының Норвегия Корольдігіндегі елшілігі
|
Комиссия төрағасы
|
Бектемисов Жәнібек Анетұлы
№ 476 учаскелік сайлау комиссиясы
Вьетнам, Ханой, Қазақстан Республикасының Вьетнам Социалистік Республикасындағы елшілігі
|
Комиссия төрағасы
|
Кененбаева Алима Айнақұлқызы
№ 477 учаскелік сайлау комиссиясы
Молдова, Кишинев, Қазақстан Республикасының Молдова Республикасындағы елшілігі
|
Комиссия төрағасы
|
Жүнісбеков Мирхат Қайратұлы
№ 478 учаскелік сайлау комиссиясы
Португалия, Лиссабон, Қазақстан Республикасының Португалия Республикасындағы елшілігі
|
Комиссия төрағасы
|
Дияров Даурен Кенесұлы
№ 479 учаскелік сайлау комиссиясы
Кувейт, Эль-Кувейт, Қазақстан Республикасының Кувейт Мемлекетіндегі елшілігі
|
Комиссия төрағасы
|
Волошина Валерия Васильевна
№ 480 учаскелік сайлау комиссиясы
ОАР, Претория, Қазақстан Республикасының ОАР-дағы елшілігі
|
Комиссия төрағасы
|
Кенжетаев Ануар Алиасқарұлы
№ 481 учаскелік сайлау комиссиясы
Эфиопия, Аддис-Абеба, Қазақстан Республикасының Эфиопия Федеративтік Демократиялық Республикасындағы елшілігі
|
Комиссия төрағасы
|
Тұяқбаев Ернұр Сабырұлы
№ 509 учаскелік сайлау комиссиясы
Германия, Гамбург, Қазақстан Республикасының Гамбург қаласындағы Бас консулдығы (Германия Федеративтік Республикасы)
|
Председатель комиссии
|
Рогов Денис Игоревич
№ 510 учаскелік сайлау комиссиясы
Қытай, Сиань, Қазақстан Республикасының Сиань қаласындағы Бас консулдығы (Қытай Халық Республикасы)
|
Председатель комиссии
|
Исаев Абай Бақытсұлтанұлы
№ 511 учаскелік сайлау комиссиясы
Кипр, Никосия, Қазақстан Республикасының Кипр Республикасындағы елшілігі
|
Председатель комиссии
|
Айнекбаев Руслан Айдарұлы
№ 512 учаскелік сайлау комиссиясы
Түркия, Измир, Қазақстан Республикасының Измир қаласындағы Бас консулдығы (Түрік Республикасы)
|
Председатель комиссии
|
Акатаев Бауыржан Рымқанұлы
Бұған дейін ОСК сайлау алдында сауалнама жүргізетін 5 ұйымды атады.