Шетелдік азаматтарға QR-коды бар туристік карталар таратылды
АСТАНА. KAZINFORM — QR-коды бар туристік карталар шетелдік азаматтардың қауіпсіздігін арттыруға ықпал етеді, деп хабарлайды ҚР Ішкі істер министрлігінің баспасөз қызметі.
«Заң және тәртіп» тұжырымдамасы аясында ішкі істер министрлігінің бастамасымен көліктегі полиция департаментінің қызметкерлері Астана қаласының халықаралық әуежайында шетелдік азаматтарды ақпараттандыруға бағытталған акция өткізді.
Іс-шара барысында «Омбы — Астана» әуе рейсімен келген туристерге QR-коды бар туристік карталар таратылды.
Көліктегі полиция департаменті көші-қон қызметі басқармасы бастығының орынбасары Ерлан Тоғызбаевтың айтуынша, мұндай туристік карталар Қазақстан Республикасына кіреберісте, халықаралық әуежайларда және теміржол вокзалдарында үлестіріледі.
Оның сөзінше, туристік карталар арқылы шетелдік қонақтар Safetravel.kz порталы мен мобильді қосымшасына қол жеткізе алады. Аталған ресурста полиция, жедел жәрдем, құтқару қызметтері, такси қызметтері мен байланыс операторларының байланыс нөмірлері, сондай-ақ көші-қон есебіне қою тәртібі мен жеке қауіпсіздікке қатысты ұсынымдар қазақ, орыс, ағылшын және қытай тілдерінде ұсынылған. Бұл шетелдік азаматтарға қажетті ақпаратты жедел алып, қажет болған жағдайда тиісті көмекке жүгінуге мүмкіндік береді.
Сонымен қатар көші-қон қызметінің мамандары туристерге Қазақстан Республикасының көші-қон заңнамасының талаптарын да түсіндірді.
— Негізгі мақсатымыз — қоғамдық тәртіпті сақтай отырып, азаматтар мен шетелдік қонақтардың қауіпсіздігін қамтамасыз ету, сондай-ақ олардың елімізде қауіпсіз әрі жайлы жағдайда болуына жағдай жасау, — деді Ерлан Тоғызбаев.
Департаменттің көші-қон қызметі ұсынған мәліметке сәйкес, жыл басынан бері көліктегі полиция қызметкерлері QR-коды бар 211 мыңнан астам туристік картаны таратқан.
Шетелдік азаматтарды ақпараттандыру және сүйемелдеу жұмыстары тұрақты негізде жүргізіліп, олардың қауіпсіздігін қамтамасыз етуге бағытталған.
Осындай іс-шаралар Алматы, Шымкент, Түркістан, Ақтау және Өскемен қалаларының әуежайларында да өткізілді.
Бұдан бұрын Қазақстанның туристік маусымы наурызда өтетін екі маңызды іс-шарамен ашылатынын жаздық.