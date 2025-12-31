KZ
    23:16, 31 Желтоқсан 2025 | GMT +5

    Шетелдік азаматтарға ЖСН беру тәртібі өзгереді: eResidency бағдарламасы іске қосылды

    АСТАНА.KAZINFORM  — 2026 жылғы 1 қаңтардан бастап ҚР шет елдердегі мекемелері шетелдік азаматтарға ЖСН беруді тоқтатады. Бұл туралы Ресейдегі Қазақстан елшілігі хабарлады.

    планшет
    Фото: freepik

    — Шетелдік азаматтарға жеке сәйкестендіру нөмірін беру жөніндегі ағымдағы пилоттық жобаның қолданылу мерзімі 2025 жылғы 31 желтоқсанды қоса алғанға дейін белгіленгенін хабарлаймыз.

    2026 жылғы 1 қаңтардан бастап ҚР шет елдердегі мекемелері шетелдік азаматтарға ЖСН беруді тоқтатады.

    Сонымен қатар, Қазақстан Республикасының уәкілетті мемлекеттік органдары Қазақстан Республикасына бармай-ақ онлайн-форматта шетел азаматтары үшін мемлекеттік қызметтер мен сервистерді алу мүмкіндігін, оның ішінде ЖСН қамтитын цифрлық ID-картаны алуды көздейтін eResidency бағдарламасын енгізгенін хабарлаймыз, — делінген Ресейдегі Қазақстан елшілігі таратқан хабарламада.

    Бағдарлама шетелдіктерге Қазақстанда ресми цифрлық мәртебе алуға мүмкіндік береді, ол еліміздің бизнес-мүмкіндіктері мен онлайн-сервистеріне қолжетімділікті ашады.

    Аталған бағдарлама келесі қызметтерді алуға мүмкіндік береді:

    * Жеке сәйкестендіру нөмірі (ЖСН) бар цифрлық ID-картаны алу;
    * Қор нарықтарына, крипто биржаларға, Қазақстандық нөмірі бар eSIM-ге қол жеткізу;
    * Электрондық цифрлық қолтаңбаны және сақтандыру қызметтерін ресімдеу;
    * Қазақстандық карталарды пайдалана отырып, онлайн банктік шоттар ашу;
    * Барлық төлем қызметтерінің салықтық резиденттігін және эквайрингін алу мүмкіндігі.

    Жоғарыда айтылғандардың негізінде, шетел азаматтарына ЖСН алу мәселелері бойынша барлық толық ақпарат қолжетімді болатын ресми сайтына жүгіну ұсынылады.

    Айта кетелік СҚО-да шетел азаматтарына заңсыз ЖСН беру деректері анықталды.

    Назым Бөлесова
