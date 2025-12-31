Шетелдік азаматтарға ЖСН беру тәртібі өзгереді: eResidency бағдарламасы іске қосылды
АСТАНА.KAZINFORM — 2026 жылғы 1 қаңтардан бастап ҚР шет елдердегі мекемелері шетелдік азаматтарға ЖСН беруді тоқтатады. Бұл туралы Ресейдегі Қазақстан елшілігі хабарлады.
— Шетелдік азаматтарға жеке сәйкестендіру нөмірін беру жөніндегі ағымдағы пилоттық жобаның қолданылу мерзімі 2025 жылғы 31 желтоқсанды қоса алғанға дейін белгіленгенін хабарлаймыз.
Сонымен қатар, Қазақстан Республикасының уәкілетті мемлекеттік органдары Қазақстан Республикасына бармай-ақ онлайн-форматта шетел азаматтары үшін мемлекеттік қызметтер мен сервистерді алу мүмкіндігін, оның ішінде ЖСН қамтитын цифрлық ID-картаны алуды көздейтін eResidency бағдарламасын енгізгенін хабарлаймыз, — делінген Ресейдегі Қазақстан елшілігі таратқан хабарламада.
Бағдарлама шетелдіктерге Қазақстанда ресми цифрлық мәртебе алуға мүмкіндік береді, ол еліміздің бизнес-мүмкіндіктері мен онлайн-сервистеріне қолжетімділікті ашады.
Аталған бағдарлама келесі қызметтерді алуға мүмкіндік береді:
* Жеке сәйкестендіру нөмірі (ЖСН) бар цифрлық ID-картаны алу;
* Қор нарықтарына, крипто биржаларға, Қазақстандық нөмірі бар eSIM-ге қол жеткізу;
* Электрондық цифрлық қолтаңбаны және сақтандыру қызметтерін ресімдеу;
* Қазақстандық карталарды пайдалана отырып, онлайн банктік шоттар ашу;
* Барлық төлем қызметтерінің салықтық резиденттігін және эквайрингін алу мүмкіндігі.
Жоғарыда айтылғандардың негізінде, шетел азаматтарына ЖСН алу мәселелері бойынша барлық толық ақпарат қолжетімді болатын ресми сайтына жүгіну ұсынылады.
