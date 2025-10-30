Шетелдік маман елімізде медициналық қызметпен айналысу үшін не істеуі керек
АСТАНА. KAZINFORM – Елімізге медициналық және фармацевтикалық қызметті жүзеге асыру үшін келген шетел азаматы кәсіптік даярлығын бағалаудан өтеді. Бұл туралы Сенат депутаттарының сауалына Премьер-министр Олжас Бектеновтің жауабында айтылған.
– Шетелдік мамандарға ел аумағында кәсіби медициналық қызметпен айналасу мүмкіндігі «Халық денсаулығы және денсаулық сақтау жүйесі туралы» Қазақстан Республикасы кодексінің 27-бабының 5-тармағына («Назарбаев Университеті» немесе оның медициналық ұйымдарында және Қазақстан Республикасы Президенті Іс басқармасының медициналық ұйымдарында, ал оқыту мақсатында – жоғары оқу орындарында, ұлттық және ғылыми орталықтарда, университеттік ауруханаларда, клиникалар мен резидентура базаларында, ғылыми-зерттеу институттары мен жоғары медициналық колледждерде) сәйкес қарастырылған, - деді Үкімет басшысы жауабында.
Премьер-министр мәліметінше, жоғарыда аталған кодекстің 27-бабы 4-тармағына сәйкес білімі туралы танылған құжаттары бар шетелдік мамандарға медициналық қызметті жүзеге асыруға мүмкіндік берілген.
– Шетелдік мамандар заңға сәйкес сертификаттау тәртібінен өтуге тиіс. Елге медициналық және фармацевтикалық қызметті жүзеге асыру үшін келген шетел азаматы немесе азаматтығы жоқ адам кәсіптік даярлығын бағалаудан өтеді. Содан кейін сертификат алу үшін клиникалық практикаға құқығы бар сертификаттау рәсіміне жіберіледі. Рәсімдердің қорытындысы бойынша шетелдік маман ел аумағында медициналық қызметті жүзеге асыру құқығына ие болады, - деді Олжас Бектенов.
Бұған дейін сенатор Бекбол Орынбасаров депутаттық сауалында «Ата жолы» картасын жүзеге асыру барысында анықталған кемшіліктерді атаған еді.