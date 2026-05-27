Шетелдік университеттің Ресейде ашылған алғашқы филиалы – Путин Әл-Фараби атындағы ҚазҰУ туралы
АСТАНА. KAZINFORM — Ресей Федерациясының Президенті Владимир Путин Ресей университеттерінде, соның ішінде Қазақстандағы сегіз филиалда 60 мыңнан астам қазақ студенті оқып жатқанын айтты.
— Гуманитарлық және білім беру саласындағы байланыс, академиялық-ғылыми ықпалдастық нығайып келеді. Президент Тоқаев екіжақты ынтымақтастықты дамытуға жастардың атсалысуы маңызды екенін бірнеше рет айтты. Мен бұл пікірмен толық келісемін. Себебі жастарымыз Ресей-Қазақстан қарым-қатынасының болашағын айқындайды, жетістіктерімізді еселейді және серіктестігімізге тың серпін береді.
Қазір Ресей университеттерінде, соның ішінде Қазақстандағы сегіз филиалда 60 мыңнан астам қазақ студенті оқып жатыр. Алдағы оқу жылында Қазақстан азаматтарына арналған үкіметтік квота саны 800-ге дейін артады, — деді ол.
Путин былтыр қыркүйекте Ресейде Әл-Фараби атындағы Қазақ ұлттық университетінің филиалы ашылғанын айтты.
— Қазақстанда Ресейдің көптеген жетекші университеттерінің филиалдары, соның ішінде Мәскеу мемлекеттік университеті мен Мәскеу мемлекеттік халықаралық қатынастар институтының бөлімшелері жұмыс істеп жатыр. 2025 жылдың қыркүйек айында Ресейде Әл-Фараби атындағы Қазақ ұлттық университетінің филиалы ашылды. Бұл — біздің елімізде бөлімшесін ашқан алғашқы шетелдік жоғары оқу орны. Мұны ерекше атап өткен жөн.
Біз Алматыда «Қазақстан-Сириус» халықаралық жалпы білім беру мектебін және Дарынды балалар мен жасөспірімдер орталығын салу үшін бірлесіп жұмыс істеп жатырмыз. Осы білім ордаларын 2029 жылы ашуды жоспарлап отырмыз. Сонымен бірге Астанада дәл осындай екінші кешен салу туралы келісімге қол жеткіздік, — деді Владимир Путин.
