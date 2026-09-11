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    Шетелдік валюта бүгін қаншадан саудаланып жатыр

    АЛМАТЫ. KAZINFORM — Астана мен Алматы ақша айырбастау орындарында шетелдік валюта бағамы ұсынылды.

    валюта
    Коллаж: Kazinform/ Canva

    Kurs.kz мәліметінше, қазіргі уақытта елорданың ақша айырбастау пункттерінде:

    — доллар 446,91 теңгеден сатып алынады, 453,94 теңгеден сатылады;
    — еуро: сатып алу — 518,92 теңге, сату — 528,91 теңге;
    — рубль: сатып алу — 5,21 теңге, сату — 5,42 теңге;
    — юань 68,35 теңгеден сатып алынады, 72,33 теңгеден сатылады.

    Алматының ақша айырбастау пункттерінде:

    — доллар: сатып алу — 448,95 теңге, сату — 451,67 теңге;
    — еуро: сатып алу — 521,84 теңге, сату — 527,39 теңге;
    — рубль 5,15 — 5,27 теңге аралығында саудаланады.
    — юань 68,03 — 70,37 теңге аралығында саудаланып жатыр.

    Еске салайық, 10 қыркүйек күндізгі сауда-саттық қорытындысы бойынша доллардың орташа бағамы 5,82 теңге түсіп, 450,79 теңге болды.

    Рубль Доллар Экономика Валюта Юань Ақша
    Досбол Атажан
    Досбол Атажан
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