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    Шетелдік валюта қаншадан саудаланып жатыр

    АЛМАТЫ. KAZINFORM — Астана мен Алматы ақша айырбастау орындарында шетелдік валюта бағамы ұсынылды. 

    валюта
    Коллаж: Kazinform / Freepik

    Kurs.kz мәліметінше, қазіргі уақытта елорданың ақша айырбастау пункттерінде:

    — доллар 470,03 теңгеден сатып алынады, 477,03 теңгеден сатылады;
    — еуро: сатып алу — 533,05 теңге, сату — 543,05 теңге;
    — рубль: сатып алу — 5,70 теңге, сату — 6,11 теңге;
    — юань 68,95 теңгеден сатып алынады, 73,44 теңгеден сатылады.

    Алматының ақша айырбастау пункттерінде:

    — доллар: сатып алу — 472,43 теңге, сату — 475,22 теңге;
    — еуро: сатып алу — 538,41 теңге, сату — 543,95 теңге;
    — рубль 5,69 — 5,84 теңге аралығында саудаланады.
    — юань 68,63 — 71,13 теңге аралығында саудаланып жатыр.

    Еске салайық, 24 шілде күндізгі сауда-саттық қорытындысы бойынша доллардың орташа бағамы 9,85 теңге өсіп, 476,07 теңге болды.

    Доллар Теңге Экономика Валюта Ақша
    Досбол Атажан
    Досбол Атажан
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