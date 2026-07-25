Шетелдік валюта қаншадан саудаланып жатыр
АЛМАТЫ. KAZINFORM — Астана мен Алматы ақша айырбастау орындарында шетелдік валюта бағамы ұсынылды.
Kurs.kz мәліметінше, қазіргі уақытта елорданың ақша айырбастау пункттерінде:
— доллар 470,03 теңгеден сатып алынады, 477,03 теңгеден сатылады;
— еуро: сатып алу — 533,05 теңге, сату — 543,05 теңге;
— рубль: сатып алу — 5,70 теңге, сату — 6,11 теңге;
— юань 68,95 теңгеден сатып алынады, 73,44 теңгеден сатылады.
Алматының ақша айырбастау пункттерінде:
— доллар: сатып алу — 472,43 теңге, сату — 475,22 теңге;
— еуро: сатып алу — 538,41 теңге, сату — 543,95 теңге;
— рубль 5,69 — 5,84 теңге аралығында саудаланады.
— юань 68,63 — 71,13 теңге аралығында саудаланып жатыр.
Еске салайық, 24 шілде күндізгі сауда-саттық қорытындысы бойынша доллардың орташа бағамы 9,85 теңге өсіп, 476,07 теңге болды.