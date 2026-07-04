Шетелдік валюта қаншадан саудаланып жатыр
АЛМАТЫ. KAZINFORM — Астана мен Алматы ақша айырбастау орындарында шетелдік валюта бағамы ұсынылды.
Kurs.kz мәліметінше, қазіргі уақытта елорданың ақша айырбастау пункттерінде:
— доллар 472,00 теңгеден сатып алынады, 479,00 теңгеден сатылады;
— еуро: сатып алу — 540,00 теңге, сату — 550,00 теңге;
— рубль: сатып алу — 5,80 теңге, сату — 6,10 теңге;
— юань 69,31 теңгеден сатып алынады, 74,18 теңгеден сатылады.
Алматының ақша айырбастау пункттерінде:
— доллар: сатып алу — 473,68 теңге, сату — 475,96 теңге;
— еуро: сатып алу — 540,75 теңге, сату — 546,13 теңге;
— рубль 5,84 — 5,98 теңге аралығында саудаланады.
— юань 71,08 — 73,51 теңге аралығында саудаланып жатыр.
Еске салайық, 3 шілде күндізгі сауда-саттық қорытындысы бойынша доллардың орташа бағамы 2,39 теңгеге түсіп, 472,03 теңге болды.