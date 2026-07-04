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    Шетелдік валюта қаншадан саудаланып жатыр

    АЛМАТЫ. KAZINFORM — Астана мен Алматы ақша айырбастау орындарында шетелдік валюта бағамы ұсынылды.

    валюта
    Коллаж: Kazinform/ Canva

    Kurs.kz мәліметінше, қазіргі уақытта елорданың ақша айырбастау пункттерінде:

    — доллар 472,00 теңгеден сатып алынады, 479,00 теңгеден сатылады;
    — еуро: сатып алу — 540,00 теңге, сату — 550,00 теңге;
    — рубль: сатып алу — 5,80 теңге, сату — 6,10 теңге;
    — юань 69,31 теңгеден сатып алынады, 74,18 теңгеден сатылады.

    Алматының ақша айырбастау пункттерінде:

    — доллар: сатып алу — 473,68 теңге, сату — 475,96 теңге;
    — еуро: сатып алу — 540,75 теңге, сату — 546,13 теңге;
    — рубль 5,84 — 5,98 теңге аралығында саудаланады.
    — юань 71,08 — 73,51 теңге аралығында саудаланып жатыр.

    Еске салайық, 3 шілде күндізгі сауда-саттық қорытындысы бойынша доллардың орташа бағамы 2,39 теңгеге түсіп, 472,03 теңге болды.

    Доллар Теңге Экономика Қор биржасы Қор рыногы
    Досбол Атажан
    Досбол Атажан
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