KZ QZ РУ EN 中文 ق ز ЎЗ
    Тренд:
    Jibek Joly TRK
    KZ
    Тренд:

    Шетелдік валюта қаншадан саудаланып жатыр

    АЛМАТЫ. KAZINFORM — Астана мен Алматы ақша айырбастау орындарында шетелдік валюта бағамы ұсынылды. 

    валюта
    Коллаж: Kazinform / Freepik

    Kurs.kz мәліметінше, қазіргі уақытта елорданың ақша айырбастау пункттерінде:

    — доллар 468,06 теңгеден сатып алынады, 474,93 теңгеден сатылады;
    — еуро: сатып алу — 543,03 теңге, сату — 552,94 теңге;
    — рубль: сатып алу — 6,40 теңге, сату — 6,70 теңге;
    — юань 67,60 теңгеден сатып алынады, 73,05 теңгеден сатылады.

    Алматының ақша айырбастау пункттерінде:

    — доллар: сатып алу — 470,35 теңге, сату — 472,44 теңге;
    — еуро: сатып алу — 546,13 теңге, сату — 551,14 теңге;
    — рубль 6,40 — 6,55 теңге аралығында саудаланады.
    — юань 67,78 — 70,23 теңге аралығында саудаланып жатыр.

    Еске салайық, 21 мамыр күндізгі сауда-саттық қорытындысы бойынша доллардың орташа бағамы 0,54 теңгеге түсіп, 471,45 теңге болды.

    Валюта Доллар Теңге ҚР Ұлттық банкі
    Досбол Атажан
    Досбол Атажан
    Авторлар