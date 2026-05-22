Шетелдік валюта қаншадан саудаланып жатыр
АЛМАТЫ. KAZINFORM — Астана мен Алматы ақша айырбастау орындарында шетелдік валюта бағамы ұсынылды.
Kurs.kz мәліметінше, қазіргі уақытта елорданың ақша айырбастау пункттерінде:
— доллар 468,06 теңгеден сатып алынады, 474,93 теңгеден сатылады;
— еуро: сатып алу — 543,03 теңге, сату — 552,94 теңге;
— рубль: сатып алу — 6,40 теңге, сату — 6,70 теңге;
— юань 67,60 теңгеден сатып алынады, 73,05 теңгеден сатылады.
Алматының ақша айырбастау пункттерінде:
— доллар: сатып алу — 470,35 теңге, сату — 472,44 теңге;
— еуро: сатып алу — 546,13 теңге, сату — 551,14 теңге;
— рубль 6,40 — 6,55 теңге аралығында саудаланады.
— юань 67,78 — 70,23 теңге аралығында саудаланып жатыр.
Еске салайық, 21 мамыр күндізгі сауда-саттық қорытындысы бойынша доллардың орташа бағамы 0,54 теңгеге түсіп, 471,45 теңге болды.