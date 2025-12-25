KZ
    Шетелдік валютаны қанша теңгеге айырбастауға болады

    АЛМАТЫ. KAZINFORM — Астана мен Алматы ақша айырбастау орындарында шетелдік валюта бағамы ұсынылды. 

    валюта
    Коллаж: Kazinform / Freepik

    Kurs.kz мәліметінше, қазіргі уақытта Алматының ақша айырбастау пункттерінде:

    — доллар: сатып алу — 513,03 теңге, сату — 515,42 теңге;
    — еуро: сатып алу — 600,31 теңге, сату — 605,74 теңге;
    — рубль 6,40 — 6,53 теңге аралығында саудаланады.
    — юань 72,59 — 75,24 теңге аралығында саудаланып жатыр.

    Елорданың ақша айырбастау пункттерінде:

    — доллар 510,28 теңгеден сатып алынады, 517,25 теңгеден сатылады;
    — еуро: сатып алу — 601,44 теңге, сату — 611,37 теңге;
    — рубль: сатып алу — 6,40 теңге, сату — 6,55 теңге;
    — юань 72,85 теңгеден сатып алынады, 76,96 теңгеден сатылады.

    Еске салайық, 24 желтоқсан күндізгі сауда-саттық қорытындысы бойынша доллардың орташа бағамы 0,88 теңгеге қымбаттап, 511,00 теңге болды.

    Доллар Теңге Валюта ҚР Ұлттық банкі Ақша
