KZ QZ РУ EN 中文 ق ز ЎЗ
    Тренд:
    Jibek Joly TRK
    KZ
    Тренд:
    Ұлттық құрылтай Ұлттық құрылтай
    Ұлттық құрылтай

    Шетелдік валютаны қаншадан айырбастауға болады

    АЛМАТЫ. KAZINFORM – Астана мен Алматы ақша айырбастау орындарында шетелдік валюта бағамы ұсынылды.

    доллар
    Фото: gazeta.uz

    Kurs.kz мәліметінше, қазіргі уақытта елорданың ақша айырбастау пункттерінде:

    - доллар 467,12 теңгеден сатып алынады, 474,01 теңгеден сатылады;
    - еуро: сатып алу - 535,92 теңге, сату - 545,89 теңге;
    - рубль: сатып алу - 5,49 теңге, сату - 5,69 теңге;
    - юань 68,75 теңгеден сатып алынады, 73,21 теңгеден сатылады.

    Алматының ақша айырбастау пункттерінде:

    - доллар: сатып алу - 469,72 теңге, сату - 472,21 теңге;
    - еуро: сатып алу - 540,43 теңге, сату - 545,39 теңге;
    - рубль 5,55 - 5,70 теңге аралығында саудаланады.
    - юань 68,66 - 71,18 теңге аралығында саудаланып жатыр.

    Еске салайық, 4 тамыз күндізгі сауда-саттық қорытындысы бойынша доллардың орташа бағамы 3,25 теңгеге түсіп, 471,98 теңге болды.

    Доллар Теңге Қор рыногы
    Досбол Атажан
    Досбол Атажан
    Авторлар