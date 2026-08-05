Шетелдік валютаны қаншадан айырбастауға болады
АЛМАТЫ. KAZINFORM – Астана мен Алматы ақша айырбастау орындарында шетелдік валюта бағамы ұсынылды.
Kurs.kz мәліметінше, қазіргі уақытта елорданың ақша айырбастау пункттерінде:
- доллар 467,12 теңгеден сатып алынады, 474,01 теңгеден сатылады;
- еуро: сатып алу - 535,92 теңге, сату - 545,89 теңге;
- рубль: сатып алу - 5,49 теңге, сату - 5,69 теңге;
- юань 68,75 теңгеден сатып алынады, 73,21 теңгеден сатылады.
Алматының ақша айырбастау пункттерінде:
- доллар: сатып алу - 469,72 теңге, сату - 472,21 теңге;
- еуро: сатып алу - 540,43 теңге, сату - 545,39 теңге;
- рубль 5,55 - 5,70 теңге аралығында саудаланады.
- юань 68,66 - 71,18 теңге аралығында саудаланып жатыр.
Еске салайық, 4 тамыз күндізгі сауда-саттық қорытындысы бойынша доллардың орташа бағамы 3,25 теңгеге түсіп, 471,98 теңге болды.