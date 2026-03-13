    09:08, 13 Наурыз 2026 | GMT +5

    Шетелдік валютаны қаншадан айырбастауға болады

    АЛМАТЫ. KAZINFORM – Астана мен Алматы ақша айырбастау орындарында шетелдік валюта бағамы ұсынылды.

    Kurs.kz мәліметінше, қазіргі уақытта елорданың ақша айырбастау пункттерінде:

    - доллар 487,16 теңгеден сатып алынады, 494,16 теңгеден сатылады;

    - еуро: сатып алу - 562,49 теңге, сату - 572,49 теңге;

    - рубль: сатып алу - 6,12 теңге, сату - 6,43 теңге;

    - юань 72,18 теңгеден сатып алынады, 76,19 теңгеден сатылады.

    Алматының ақша айырбастау пункттерінде:

    - доллар: сатып алу - 489,86 теңге, сату - 492,25 теңге;

    - еуро: сатып алу - 566,68 теңге, сату - 572,60 теңге;

    - рубль 6,16 - 6,28 теңге аралығында саудаланады.

    - юань 71,95 - 74,59 теңге аралығында саудаланып жатыр.

    Еске салайық, 12 наурыз күндізгі сауда-саттық қорытындысы бойынша доллардың орташа бағамы 2,06 теңгеге қымбаттап, 491,68 теңге болды.

    Досбол Атажан
    Досбол Атажан
