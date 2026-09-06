KZ QZ РУ EN 中文 ق ز ЎЗ
    Тренд:
    Jibek Joly TRK
    KZ
    Тренд:

    Шетелдік валютаны қаншадан айырбастауға болады

    АЛМАТЫ. KAZINFORM – Астана мен Алматы ақша айырбастау орындарында шетелдік валюта бағамы ұсынылды.

    валюта
    Коллаж: Kazinform / Freepik

    Kurs.kz мәліметінше, қазіргі уақытта елорданың ақша айырбастау пункттерінде:

    — доллар 453,00 теңгеден сатып алынады, 460,00 теңгеден сатылады;
    — еуро: сатып алу — 525,00 теңге, сату — 535,01 теңге;
    — рубль: сатып алу — 5,00 теңге, сату — 5,27 теңге;
    — юань 68,55 теңгеден сатып алынады, 72,51 теңгеден сатылады.

    Алматының ақша айырбастау пункттерінде:

    — доллар: сатып алу — 455,58 теңге, сату — 457,76 теңге;
    — еуро: сатып алу — 528,19 теңге, сату — 532,81 теңге;
    — рубль 5,15 — 5,27 теңге аралығында саудаланады.
    — юань 68,32 — 70,66 теңге аралығында саудаланып жатыр.

    Еске салайық, апта аяғында доллардың орташа бағамы 0,53 теңгеге өсіп, 456,56 теңге болды.

    Доллар Теңге Экономика ҚР Ұлттық банкі
    Досбол Атажан
    Досбол Атажан
    Авторлар