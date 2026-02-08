KZ
    Шетелдік валютаны қаншадан сатып алуға болады

    АЛМАТЫ. KAZINFORM — Астана мен Алматы ақша айырбастау орындарында шетелдік валюта бағамы ұсынылды.

    валюта
    Коллаж: Kazinform / Freepik

    Kurs.kz мәліметінше, қазіргі уақытта Алматының ақша айырбастау пункттерінде:

    — доллар: сатып алу — 495,62 теңге, сату — 498,30 теңге;
    — еуро: сатып алу — 584,03 теңге, сату — 588,99 теңге;
    — рубль 6,39 — 6,51 теңге аралығында саудаланады.
    — юань 71,67 — 74,58 теңге аралығында саудаланып жатыр.

    Елорданың ақша айырбастау пункттерінде:

    — доллар 494,00 теңгеден сатып алынады, 501,00 теңгеден сатылады;
    — еуро: сатып алу — 582,00 теңге, сату — 592,00 теңге;
    — рубль: сатып алу — 6,30 теңге, сату — 6,60 теңге;
    — юань 72,36 теңгеден сатып алынады, 76,69 теңгеден сатылады.

    Еске салайық, апта аяғында доллардың орташа бағамы 0,13 теңгеге арзандап, 494,63 теңге болды.

