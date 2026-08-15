Шетелдік валютаның бүгінгі бағамы қандай
АЛМАТЫ. KAZINFORM — Астана мен Алматы ақша айырбастау орындарында шетелдік валюта бағамы ұсынылды.
Kurs.kz мәліметінше, қазіргі уақытта елорданың ақша айырбастау пункттерінде:
— доллар 460,01 теңгеден сатып алынады, 467,01 теңгеден сатылады;
— еуро: сатып алу — 523,78 теңге, сату — 540,03 теңге;
— рубль: сатып алу — 5,17 теңге, сату — 5,47 теңге;
— юань 68,76 теңгеден сатып алынады, 72,87 теңгеден сатылады.
Алматының ақша айырбастау пункттерінде:
— доллар: сатып алу — 463,15 теңге, сату — 465,59 теңге;
— еуро: сатып алу — 532,86 теңге, сату — 538,07 теңге;
— рубль 5,30 — 5,45 теңге аралығында саудаланады.
— юань 68,76 — 71,38 теңге аралығында саудаланып жатыр.
Еске салайық, 14 тамыз күндізгі сауда-саттық қорытындысы бойынша доллардың орташа бағамы 1,07 теңгеге түсіп, 463,97 теңге болды.