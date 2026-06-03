Шетелдік валютаның бүгінгі бағамы қандай
АЛМАТЫ. KAZINFORM – Астана мен Алматы ақша айырбастау орындарында шетелдік валюта бағамы ұсынылды.
Kurs.kz мәліметінше, қазіргі уақытта елорданың ақша айырбастау пункттерінде:
- доллар 488,09 теңгеден сатып алынады, 494,97 теңгеден сатылады;
- еуро: сатып алу - 568,00 теңге, сату - 577,99 теңге;
- рубль: сатып алу - 6,49 теңге, сату - 6,80 теңге;
- юань 68,45 теңгеден сатып алынады, 73,67 теңгеден сатылады.
Алматының ақша айырбастау пункттерінде:
- доллар: сатып алу - 490,32 теңге, сату - 493,02 теңге;
- еуро: сатып алу - 571,28 теңге, сату - 576,72 теңге;
- рубль 6,52 - 6,67 теңге аралығында саудаланады.
- юань 69,62 - 72,29 теңге аралығында саудаланып жатыр.
Еске салайық, 2 маусым күндізгі сауда-саттық қорытындысы бойынша доллардың орташа бағамы 3,59 теңгеге өсіп, 493,15 теңге болды.