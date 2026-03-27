KZ
Тренд:
ҚР президентінің телерадиокешені
  • kz
  • qz
  • ру
  • en
  • 中文
  • ўз
  • ق ز
    • Әлемде
    Қазақстан
    Саясат
    Оқиға
    Талдау
    Экономика
    Біз туралы
    Агенттік туралы Байланыс Жарнама Әріптестеріміз Фотосайт Сайт картасы Тегтер
    09:40, 27 Наурыз 2026 | GMT +5

    Шығыс Қазақстан аумағының 85 пайызын әлі қар алып жатыр

    ӨСКЕМЕН. KAZINFORM – Шығыс Қазақстан облысында су тасқыны қаупі бар учаскелерге әуеден барлау жүргізілді.

    ШҚО төтенше жағдайлар департаменті баспасөз қызметінің мәліметіне сүйенсек, өңір бойынша қазіргі су тасқыны жағдайын бағалау мақсатында Үлкен-Нарын, Марқакөл, Зайсан және Тарбағатай аудандарының аумақтарына әуеден шолу жүргізілді.

    - Зерттеу нәтижелері бойынша өңір аумағының шамамен 85%-ын қар жамылғысы алып жатқаны анықталды. Төменгі және оңтүстік аудандарда қар жамылғысы жоқ, қардың негізгі қоры таулы аймақтарда шоғырланған. Әуеден шолу барысында Марқакөл ауданындағы Орта-Теректі су қоймасының бөгеті тексерілді. Онда төтенше жағдайдың туындау қаупі байқалмайды, - делінген ақпаратта.

    Сонымен қатар Қандысу су қоймасы тексерілді. Қазіргі уақытта су қоймасы транзиттік режимде жұмыс істеп, онда су жинақтау жүргізілмейді.

    - Жалпы тексерілген аудандар бойынша су тасқыны жағдайы тұрақты. Гидробекеттердегі су деңгейі қауіпті межеден төмен. Судың өзен арналарынан асу фактілері тіркелген жоқ, - деді ШҚО ТЖД бастығының орынбасары Амангелді Енсегенов.

    Еске салсақ, осыған дейін Қостанайда Ұлттық ұлан су тасқынына қарсы алдын алу шараларына жұмылдырылғаны жайлы жазғанбыз.

    Тегтер:
    Шығыс Қазақстан облысы Қар ТЖД Су тасқыны
    Ботакөз Кенжеханқызы
    Автор
    Соңғы жаңалықтар