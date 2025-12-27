KZ
Тренд:
ҚР президентінің телерадиокешені
  • kz
  • qz
  • ру
  • en
  • 中文
  • ўз
  • ق ز
    • Әлемде
    Қазақстан
    Саясат
    Оқиға
    Талдау
    Экономика
    Біз туралы
    Агенттік туралы Байланыс Жарнама Әріптестеріміз Фотосайт Сайт картасы Тегтер
    05:30, 27 Желтоқсан 2025 | GMT +5

    Шығыс Қазақстан облысындағы бір учаскеде жол ашылды

    АСТАНА. KAZINFORM — ҚазАвтоЖол Шығыс Қазақстан облысындағы бір учаскеде көлік қозғалысы ашылғанын хабарлады. 

    жол
    Фото: Мухтор Холдорбеков/Kazinform

    — 2025 жылғы 27 желтоқсан сағат 05:30–да республикалық маңызы бар «Өскемен — Алтай — Үлкен Нарын — Катонқарағай — Рахман қайнары» автожолының 166-250 шақырым аралығындағы учаскесінде (Алтай қаласынан Үлкен-Нарын ауылына дейін) көліктің барлық түрлері үшін қозғалыс ашылады, — делінген хабарламада.

    Тәулік бойы қосымша ақпаратты 1403 байланыс орталығынан алуға болады.

    Аталған учаскедегі көлік қозғалысына шектеу 26 желтоқсан күні сағат 18:00–де қойылған.

    Тегтер:
    ҚазАвтоЖол Ауа райы Шығыс Қазақстан облысы Жол Көлік
    Динара Маханова
    Динара Маханова
    Автор
    Соңғы жаңалықтар