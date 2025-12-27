05:30, 27 Желтоқсан 2025 | GMT +5
Шығыс Қазақстан облысындағы бір учаскеде жол ашылды
АСТАНА. KAZINFORM — ҚазАвтоЖол Шығыс Қазақстан облысындағы бір учаскеде көлік қозғалысы ашылғанын хабарлады.
— 2025 жылғы 27 желтоқсан сағат 05:30–да республикалық маңызы бар «Өскемен — Алтай — Үлкен Нарын — Катонқарағай — Рахман қайнары» автожолының 166-250 шақырым аралығындағы учаскесінде (Алтай қаласынан Үлкен-Нарын ауылына дейін) көліктің барлық түрлері үшін қозғалыс ашылады, — делінген хабарламада.
Тәулік бойы қосымша ақпаратты 1403 байланыс орталығынан алуға болады.
Аталған учаскедегі көлік қозғалысына шектеу 26 желтоқсан күні сағат 18:00–де қойылған.