KZ
Тренд:
ҚР президентінің телерадиокешені
  • kz
  • qz
  • ру
  • en
  • 中文
  • ўз
  • ق ز
    • Әлемде
    Қазақстан
    Саясат
    Оқиға
    Талдау
    Экономика
    Біз туралы
    Агенттік туралы Байланыс Жарнама Әріптестеріміз Фотосайт Сайт картасы Тегтер
    22:17, 06 Ақпан 2026 | GMT +5

    Шығыс Қазақстан облысында жол жабылды

    АСТАНА. KAZINFORM – ҚазАвтоЖол Шығыс Қазақстан облысында көлік қозғалысына шектеу қойылғанын хабарлады.

    метель, боран, снег, закрыта дорога, автомобиль, көлік, қар, жол жабық
    Фото: Мақсат Шағырбаев / Kazinform

    – 2026 жылғы 6 ақпан сағат 21:30-да ауа райының бұзылуына байланысты республикалық маңызы бар «Алматы – Талдықорған – Өскемен – Шемонаиха – РФ шекарасы» автожолының 1104-1191 шақырым аралығындағы учаскесінде (Глубокое ауылынан Шемонаиха қаласына дейін) тіркемесі және жартылай тіркемесі бар жүк көліктерінің қозғалысына шектеу қойылады, - делінген хабарламада.

    Жолды 2026 жылғы 7 ақпан сағат 09:00-де ашу жоспарланған. Ал Ұлытау облысында көлік қозғалысы ашылды.

    – 2026 жылғы 6 ақпан сағат 21:00-де республикалық маңызы бар «Жезқазған-Арқалық-Петропавл» 24-137 шақырым аралығындағы учаскесінде (Сәтпаев қаласынаң Ұлытау кентіне дейін) көліктің барлық түрі үшін қозғалыс ашылды, - делінген хабарламада.

    1403 байланыс орталығына хабарласып, тәулік бойы қосымша ақпарат алуға болады.

    Айта кетейік, 2030 жылға дейінгі 1500 шақырым жол төрт және одан да көп жолақты болады.

    Тегтер:
    ҚазАвтоЖол Ауа райы Шығыс Қазақстан облысы Жол Көлік
    Эльмира Оралбаева
    Эльмира Оралбаева
    Автор
    Соңғы жаңалықтар