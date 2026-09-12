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    Шығыс Қазақстан ормандарында биыл 70-тен астам өрт шыққан

    ӨСКЕМЕН. KAZINFORM – Шығыс Қазақстан облысында өрт қаупінің жоғары деңгейі әлі сақталып отыр.

    Дала өртін сөндіру қағидаларына өзгерістер енгізілді
    Фото: Видеодан алынған кадр

    ШҚО Төтенше жағдайлар департаменті баспасөз қызметінің мәліметіне сүйенсек, өңір бойынша өрт қаупі жоғары кезең басталғалы бері 72 рет орман өрті тіркелген. Өрт шығуының негізгі себептері – от тұтату кезіндегі салақтық, құрғақшылық, аптап ыстық пен найзағай.

    - Тілсіз жаудың алдын алу мақсатында облыста жалпы саны 288 адамнан тұратын 48 мобильді топ құрылды. Олар 890-нан астам рейд өткізді. Сондай-ақ халық арасында түсіндіру жұмыстары да ұйымдастырылып жатыр. Жағдайды бақылау үшін ұшқышсыз ұшу аппараттары белсенді қолданылып келеді. Әуеден визуалды патрульдеу өрт ошақтарын жедел анықтап, оларға бастапқы кезеңде өшіруге мүмкіндік береді, - делінген ақпаратта.

    өрт қауіпсіздігі
    Фото: ШҚО ТЖД

     

    Бүгінде Самар, Марқакөл, Алтай, Күршім, Үлкен Нарын, Зайсан, Катонқарағай аудандарында және Өскемен қаласында 4-сыныпты – жоғары өрт қаупі байқалады.

    Осы ретте, құтқарушылар халыққа орманда от жақпауға, қауіпсіздік талаптарын қатаң сақтауға шақырды.

    Еске салсақ, осыған дейін СҚО-да екі ірі дала өрті сөндірілгені хабарланған.

     

    Оқиға Құтқарушылар Шығыс Қазақстан облысы Төтенше оқиғалар, апаттар
    Ботакөз Кенжеханқызы
    Ботакөз Кенжеханқызы
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