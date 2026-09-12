Шығыс Қазақстан ормандарында биыл 70-тен астам өрт шыққан
ӨСКЕМЕН. KAZINFORM – Шығыс Қазақстан облысында өрт қаупінің жоғары деңгейі әлі сақталып отыр.
ШҚО Төтенше жағдайлар департаменті баспасөз қызметінің мәліметіне сүйенсек, өңір бойынша өрт қаупі жоғары кезең басталғалы бері 72 рет орман өрті тіркелген. Өрт шығуының негізгі себептері – от тұтату кезіндегі салақтық, құрғақшылық, аптап ыстық пен найзағай.
- Тілсіз жаудың алдын алу мақсатында облыста жалпы саны 288 адамнан тұратын 48 мобильді топ құрылды. Олар 890-нан астам рейд өткізді. Сондай-ақ халық арасында түсіндіру жұмыстары да ұйымдастырылып жатыр. Жағдайды бақылау үшін ұшқышсыз ұшу аппараттары белсенді қолданылып келеді. Әуеден визуалды патрульдеу өрт ошақтарын жедел анықтап, оларға бастапқы кезеңде өшіруге мүмкіндік береді, - делінген ақпаратта.
Бүгінде Самар, Марқакөл, Алтай, Күршім, Үлкен Нарын, Зайсан, Катонқарағай аудандарында және Өскемен қаласында 4-сыныпты – жоғары өрт қаупі байқалады.
Осы ретте, құтқарушылар халыққа орманда от жақпауға, қауіпсіздік талаптарын қатаң сақтауға шақырды.
Еске салсақ, осыған дейін СҚО-да екі ірі дала өрті сөндірілгені хабарланған.