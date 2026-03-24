Шығыс Қазақстанда аусылға қарсы ауқымды вакцинация басталды
ӨСКЕМЕН. KAZINFORM — Шығыс Қазақстан облысында төрт түлікті аусылға қарсы вакцинациялау басталды.
Өңірдегі ветеринариялық қызметтер наурыз айында төрт түліктің бірнеше түрін қатар қамтитын вакцинация жүргізуді бастады. Атап айтқанда, 330 мыңнан астам ірі қараға, 500 мыңнан астам қой-ешкіге, 9 мыңнан астам шошқаға екпе салынуы тиіс.
ШҚО ветеринария басқармасының мәліметінше, мал басының едәуір бөлігі алдын алу шараларымен қамтылған.
— Бүгінгі таңда ірі қара малдың 81,6 пайызы, ұсақ малдың 75 пайызы және шошқаның 76 пайызы вакцинацияланды. Жұмыстар жоспарлы түрде жалғасып келеді, — делінген ақпаратта.
Сонымен қатар өңірде эпизоотияға қарсы кешенді шаралар да қатар жүзеге асырылуда. Жыл бойы мамандар жеті аса қауіпті инфекцияға қарсы жұмыстар жүргізіп, шамамен 1,2 млн диагностикалық зерттеу өткізуді жоспарлап отыр.
Мамандардың айтуынша, мұндай ауқымды жұмыс аусыл ауруының мал шаруашылығы үшін аса қауіпті болуымен байланысты. Аурудың таралуы жекелеген шаруашылықтарға ғана емес, саланың экспорттық әлеуетіне де кері әсерін тигізуі мүмкін.
