Шығыс Қазақстанда боранда қалған 3 балықшы құтқарылды
ӨСКЕМЕН. KAZINFORM – Шығыс Қазақстан облысында құтқарушылар боранда қалған балықшыларға көмекке келді.
ШҚО төтенше жағдайлар департаменті баспасөз қызметінің мәліметіне сүйенсек, Шемонаиха ауданы Убинка ауылынан 3 шақырым қашықтықта балықшылар боран салдарынан үйлеріне жете алмай қалған. Екі жеңіл автокөлік қар құрсауында қалып, ер адамдар құтқарушылардан көмек сұрауға мәжбүр болды.
- Өтімділігі жоғары техникамен оқиға орнына жедел-құтқару жасағының қызметкерлері шықты. Қар басқан ауыл жолымен зардап шеккендерге жеткен олар үш азаматты эвакуациялады. Оларға медициналық көмек қажет болған жоқ, - делінген ақпаратта.
Осы ретте, ТЖД қызметкерлері балық аулауға, табиғат аясында демалысқа шыққанда дауылды ескертулерді елемеуге болмайтынын ескертті.
Еске салсақ, осыған дейін Жамбыл облысында полицейлер бір адамның өмірін құтқарып қалғаны хабарланған.