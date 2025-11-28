KZ
ҚР президентінің телерадиокешені
    21:46, 28 Қараша 2025 | GMT +5

    Шығыс Қазақстанда бұрқасынға байланысты жол жабылды

    ӨСКЕМЕН. KAZINFORM — Шығыс Қазақстан облысындағы жолдардың бірі көліктің барлық түрі үшін жабылды. 

    закрыта дорога, метель, гололед, боран, жол жабық, көк тайғақ
    Фото: Әскербек Қаракөз / Kazinform

    ШҚО Төтенше жағдайлар департаменті баспасөз қызметінің мәліметіне сүйенсек, ауа райы қолайсыздығына, нақты айтқанда бұрқасын мен жолдың дұрыс көрінбеуіне байланысты облыстық маңызы бар жол жабылды. 

    — Сағат 21.00-ден бастап «Өскемен-Тарғын-Самар» тасжолының 63-145 шақырымында (Тарғын мен Самар ауылдарының арасы) көліктің барлық түрінің қозғалысына тыйым салынды. Сондықтан көлік жүргізушілерін бағыттарын алдын ала жоспарлап алуды сұраймыз, — деп хабарлады ведомство өкілдері.

    Құтқарушылар халыққа алыс сапарға шығар алдында жолдардың жай-күйін «Дәрмен» мобильдік қосымшасы арқылы тексеріп отыруға кеңес берді. 

    Еске салсақ, осыған дейін Үлкен Алматы айналма жолында 2026 жылдан бастап жолақы қымбаттайтындығы хабарланған

    Тегтер:
    Ауа райы Шығыс Қазақстан облысы Жол жабылды Бұрқасын
    Ботакөз Кенжеханқызы
    Ботакөз Кенжеханқызы
    Автор
