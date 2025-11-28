Шығыс Қазақстанда бұрқасынға байланысты жол жабылды
ӨСКЕМЕН. KAZINFORM — Шығыс Қазақстан облысындағы жолдардың бірі көліктің барлық түрі үшін жабылды.
ШҚО Төтенше жағдайлар департаменті баспасөз қызметінің мәліметіне сүйенсек, ауа райы қолайсыздығына, нақты айтқанда бұрқасын мен жолдың дұрыс көрінбеуіне байланысты облыстық маңызы бар жол жабылды.
— Сағат 21.00-ден бастап «Өскемен-Тарғын-Самар» тасжолының 63-145 шақырымында (Тарғын мен Самар ауылдарының арасы) көліктің барлық түрінің қозғалысына тыйым салынды. Сондықтан көлік жүргізушілерін бағыттарын алдын ала жоспарлап алуды сұраймыз, — деп хабарлады ведомство өкілдері.
Құтқарушылар халыққа алыс сапарға шығар алдында жолдардың жай-күйін «Дәрмен» мобильдік қосымшасы арқылы тексеріп отыруға кеңес берді.
Еске салсақ, осыған дейін Үлкен Алматы айналма жолында 2026 жылдан бастап жолақы қымбаттайтындығы хабарланған.