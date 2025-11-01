Шығыс Қазақстанда қар көшкінін ерте ескерту жүйесі енгізіліп жатыр
ӨСКЕМЕН. KAZINFORM — Шығыс Қазақстан облысында қар көшкініне мониторинг жүргізу және ерте ескерту жүйесін енгізу жобасы іске асырылып келеді.
Өңір бойынша 325 учаскеде қар көшкіні жүру қаупі бар. Жалпы көшкін қаупі жоғары кезең Шығыс Қазақстанда қараша айынан сәуірге дейін созылады.
Сондықтан облыста қар көшкінін ерте ескерту жүйесі енгізіліп жатыр. Мұндағы мақсат — халықтың қауіпсіздік деңгейін арттыру және таулы аймақтардағы инфрақұрылым объектілерін табиғи қауіп-қатерден қорғау.
— Көлік жолдары мен елді мекендерге қауіп төндіретін ең қауіпті учаскелер аспалы датчиктері бар діңгектермен жабдықталды. Олар Глубокое ауданының Таулы Үлбі ауданында, Алтай ауданының Зубовск кентінің жанында және Тайнты учаскесінде орнатылған. Датчиктер қар мөлшерін, топырақтың ылғалдылығы мен құрамын, ауаның орташа температурасын тіркейді, — деп хабарлады ШҚО ТЖД баспасөз қызметінен.
Алынған деректер автоматты түрде ахуалдық орталыққа түседі, онда ақпарат талданып, қар көшкінінің ықтимал уақытына дейін қауіп-қатер деңгейі есептеледі.
Еске салсақ, осыған дейін Үндістанда көшкін салдарынан 24 адам қаза болғаны хабарланған.