    16:38, 01 Ақпан 2026 | GMT +5

    Шығыс Қазақстанда нәресте өлімі көбейді

    ӨСКЕМЕН. KAZINFORM – Шығыс Қазақстан облысында бір жылда нәресте өлімі 38% көбейген.

    Қостанай облысында нәресте өлімі үшін бас дәрігерлерге сөгіс жарияланды
    Фото: pixabay.com

    Облыстағы медицина саласының көрсеткіштерін ШҚО Экономика және бюджеттік жоспарлау басқармасынан мәлім етті.

    - Өңірде былтыр туберкулезбен сырқаттанушылық көрсеткіштері 7,1%-ға, қан айналымы жүйесінің аурулары 3,8%-ға, қант диабеті 9,6%-ға төмендеді. Ал қатерлі ісіктерден болатын өлім-жітім көрсеткіштері 2,2%-ке артып отыр. Ең көп өсім Марқакөл (23,8%) және Ұлан аудандарында байқалып отыр, - делінген ақпаратта.

    Бұдан бөлек, нәресте өлімі 38%-ға көбейген. Күршім ауданында (53%) ең көп өсім тіркелді.

    Қатерлі ісіктермен сырқаттанушылық 1,1%-ке өскені байқалады. Жыл көлемінде ана өлімі жағдайлары тіркелген жоқ.

    Еске салсақ, осыған дейін Алматыда жаңа туған нәрестелерге арналған неонатология бөлімшесі ашылғаны хабарланған. 

