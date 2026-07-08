Шығыс Қазақстанда Рахман қайнарына апаратын жол жөнделіп жатыр
АСТАНА. KAZINFORM – Шығыс Қазақстан облысында республикалық маңызы бар «Өскемен – Алтай – Үлкен Нарын – Катонқарағай – Рахман қайнары» автомобиль жолында орташа жөндеу жұмыстары жалғасуда, деп хабарлайды «ҚазАвтоЖол» ұлттық компаниясы.
Жөндеу жұмыстары автожолдың 0-45 шақырым аралығында жүргізіліп жатыр.
– Жоба аясында 9,5 шақырымда ірі түйіршікті асфальтбетоннан тегістеу қабаты, 5 шақырымда майда түйіршікті асфальтбетоннан жоғарғы жабын қабаты төселді, – делінген хабарламада.
Аталған автожол өңірдегі танымал туристік бағыттардың бірі – Рахман қайнарларына және оған жақын орналасқан табиғи нысандарға апаратын маңызды көлік дәлізі саналады.
Жол инфрақұрылымын жаңғырту туристер үшін қолайлы жағдай жасауға, көлік қозғалысының қауіпсіздігін арттыруға және өңірдің туристік әлеуетін дамытуға ықпал етеді.
Айта кетейік, ШҚО-да жолдағы шұңқырларды жөндеудің жаңа технологиясы қолданыла бастады.