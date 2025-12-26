Шығыс Қазақстанда тағы бір жол жабылды
ӨСКЕМЕН. KAZINFORM — Шығыс Қазақстан облысында ауа райының қолайсыздығына байланысты кезекті жолдағы қозғалысқа шектеу қойылды.
ШҚО төтенше жағдайлар департаменті баспасөз қызметінің мәліметіне сүйенсек, жолдың дұрыс көрінбеуіне, боран мен көктайғаққа байланысты облыстық маңызы бар автокөлік жолында көлік қозғалысына тыйым салынды.
— «Тарханка-Топиха» тасжолының 0-12 шақырымында көліктің барлық түрлерінің қозғалысына уақытша тыйым салынды. Сондықтан жүргізушілерді өз бағыттарын алдын ала жоспарлап алуды сұраймыз, — делінген ақпаратта.
Ал «Дмитриевка-Бородулиха-Шемонаиха» тасжолының 72-80 шақырымында (ШҚО шекарасы мен Артемьевская кенішінің арасы) барлық автокөлік түрлеріне қозғалыс ашылды.
Еске салсақ, осыған дейін ШҚО мен Абай облысындағы 6 жолда көлік қозғалысына шектеу қойылғаны хабарланған.