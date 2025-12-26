KZ
ҚР президентінің телерадиокешені
    21:49, 26 Желтоқсан 2025

    Шығыс Қазақстанда тағы бір жол жабылды

    ӨСКЕМЕН. KAZINFORM — Шығыс Қазақстан облысында ауа райының қолайсыздығына байланысты кезекті жолдағы қозғалысқа шектеу қойылды.

    закрыта дорога, метель, гололед, боран, жол жабық, көк тайғақ
    Фото: Әскербек Қаракөз / Kazinform

    ШҚО төтенше жағдайлар департаменті баспасөз қызметінің мәліметіне сүйенсек, жолдың дұрыс көрінбеуіне, боран мен көктайғаққа байланысты облыстық маңызы бар автокөлік жолында көлік қозғалысына тыйым салынды.

    — «Тарханка-Топиха» тасжолының 0-12 шақырымында көліктің барлық түрлерінің қозғалысына уақытша тыйым салынды. Сондықтан жүргізушілерді өз бағыттарын алдын ала жоспарлап алуды сұраймыз, — делінген ақпаратта.

    Ал «Дмитриевка-Бородулиха-Шемонаиха» тасжолының 72-80 шақырымында (ШҚО шекарасы мен Артемьевская кенішінің арасы) барлық автокөлік түрлеріне қозғалыс ашылды.

    Еске салсақ, осыған дейін ШҚО мен Абай облысындағы 6 жолда көлік қозғалысына шектеу қойылғаны хабарланған.

    ҚазАвтоЖол Аймақ Ауа райы Шығыс Қазақстан облысы жүргізуші Жол жабылды
    Ботакөз Кенжеханқызы
    Ботакөз Кенжеханқызы
    Автор
