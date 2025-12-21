KZ
    15:43, 21 Желтоқсан 2025 | GMT +5

    Шығыс Қазақстанда тағы бір жолда көлік қозғалысы шектелді

    ӨСКЕМЕН. KAZINFORM – Шығыс Қазақстан облысында ауа райының қолайсыздығына байланысты жолдардың бірінде шектеу енгізілді.

    Абай облысында көлік қозғалысын шектеу туралы шұғыл ақпарат
    Фото: Kazinform

    ШҚО төтенше жағдайлар департаменті баспасөз қызметінің мәліметіне сүйенсек, жолдың дұрыс көрінбеуіне, боран мен көктайғаққа байланысты облыстық маңызы бар автокөлік жолдарында кейбір көлік түрлерінің қозғалысына тыйым салынды.

    - 21 желтоқсан сағат 10.00-ден бастап «Шемонаиха-Секисовка» тасжолының 0-56 шақырымында (Шемонаиха қаласы мен Секисовка ауылының арасындағы жол) автобустар мен тіркемесі бар және жартылай тіркемелі жүк көліктерінің қозғалысына уақытша тыйым салынды. Сондықтан жүргізушілерді өз бағыттарын алдын ала жоспарлап алуды сұраймыз, - делінген ақпаратта.

    Осы ретте, құтқарушылар өңір жұртшылығына жолдардың жай-күйін «Дәрмен» мобильді қосымшасы арқылы біліп отыруға кеңес берді.

    Еске салсақ, осыған дейін 21 желтоқсанда елдегі қай жолдар жабық екендігін жазғанбыз. 

    Ботакөз Кенжеханқызы
