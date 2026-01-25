Шығыс Қазақстандағы 21 ауыл тұрғындары ішімдіктен бас тартты
ӨСКЕМЕН. KAZINFORM — Шығыс Қазақстан облысындағы 21 ауыл халқы салауатты өмір салтын қолдап, ішімдіктен бас тартты.
Тарбағатай ауданына қарасты Жаңаауыл ауылының тұрғындары елді мекенді «арақ ішпейтін ауылдар» қатарына енгізу жөнінде бірауыздан келісімге келді.
— Арақтан бас тарту — бұл тыйым емес, отбасындағы тыныштықты, қоғамдағы қауіпсіздікті және өскелең ұрпақтың жарқын болашағын қамтамасыз етуге бағытталған саналы таңдау, — деді олар.
Аталған бастаманы ақсақалдар кеңесі, Аналар кеңесі, діни бірлестік өкілдері, білім беру саласының және құқық қорғау органдарының қызметкерлері қолдады.
Полицейлер тұрмыстық құқықбұзушылықтардың басым бөлігі мас күйде жасалатынын айтып, алдын алу жұмыстарының маңыздылығына тоқталды.
Қазіргі таңда Жаңаауыл ауылында 661 тұрғын бар. Қ.Ақынов атындағы орта мектепте 83 оқушы білім алады. Осылайша, Жаңаауыл Шығыс Қазақстан облысы бойынша «Арақ ішпейтін ауылдар» бастамасына ресми түрде қосылған 21-ші елді мекен болып отыр.
Еске салсақ, осыған дейін Абай облысында тағы бір ауыл ішімдіктен бас тартқаны жайлы жазғанбыз.