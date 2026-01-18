KZ
    18 Қаңтар 2026

    Шығыс Қазақстандағы бірнеше жолда көлік қозғалысына шектеу алынып тасталды

    ӨСКЕМЕН. KAZINFORM — Шығыс Қазақстан облысында бірнеше жол кей көлік түрлері үшін қайта ашылды.

    жол
    Фото: Абай облысы ПД

    ШҚО Төтенше жағдайлар департаменті баспасөз қызметінің мәліметіне сүйенсек, 18 қаңтар сағат 11:00–ден бастап республикалық маңызы бар тасжолдардың бірқатар учаскелерінде қоғамдық көліктер мен дизельді көліктер үшін қозғалыс шектеулері алынып тасталады. 

    — Атап айтқанда, «Алматы-Талдықорған-Өскемен-Шемонаиха-Ресей шекарасы» жолының 1013-1062 шақырымында (Абай ауданы шекарасынан Алмасай ауылының бұрылысына дейінгі жол), «Алматы-Талдықорған-Өскемен-Шемонаиха-Ресей шекарасы» тасжолының 1104-1212 шақырымында (Глубокое ауылы-Шемонаиха қаласы-Ресей шекарасы арасы), «Өскемен-Семей» тасжолының 10-103 шақырымында (Герасимовка ауылы мен Абай ауданы шекарасының арасы), «Қытай шекарасы-Майқапшағай-Зайсан-Қалбатау-Семей-Павлодар-Ресей шекарасы» тасжолының 1103-1256 шақырымында шектеулер алынды, — деп хабарлады ведомство өкілдері.

    Осы ретте, құтқарушылар халыққа алыс сапарға шығар алдында жолдардың жай-күйін «Дәрмен» мобильдік қосымшасы арқылы тексеріп отыруға кеңес берді. 

    Еске салсақ, осыған дейін 18 қаңтарда елдегі қай жолдарда қозғалыс шектелгені жайлы жазғанбыз. 

