    23:36, 07 Ақпан 2026 | GMT +5

    Шығыс Қазақстандағы екі жолда көлік қозғалысы шектелді

    ӨСКЕМЕН. KAZINFORM – Шығыс Қазақстан облысындағы екі жолда кейбір көлік түрлерінің қозғалысына тыйым салынды. 

    Фото: Ағыбай Аяпбергенов/Kazinform

    ШҚО төтенше жағдайлар департаменті баспасөз қызметінің мәліметіне сүйенсек, ауа райының қолайсыздығына байланысты республикалық және облыстық маңызы бар жолдарда кейбір көлік түрлерінің қозғалысына тыйым салынды.

    — 7 қаңтар сағат 21.00-ден бастап «Өскемен-Риддер-РФ шекарасы» тасжолының 15-105 шақырымында (Белоусовка кенті мен Риддер қаласының арасындағы жол) және «Шемонаиха-Секисовка» тасжолының 0-56 шақырымында тіркемесі бар және жартылай тіркемелі жүк көліктерінің қозғалысына уақытша тыйым салынды. Сондықтан жүргізушілерді өз бағыттарын алдын ала жоспарлап алуды сұраймыз, - делінген ақпаратта. 

    Осы ретте, құтқарушылар өңір жұртшылығына жолдардың жай-күйін «Дәрмен» мобильді қосымшасы арқылы біліп отыруға кеңес берді.

    Еске салсақ, осыған дейін 7 ақпанда республика бойынша қай жолдар жабық тұрғаны жайлы жазғанбыз. 

